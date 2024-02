I profumi da uomo di Aldi che stanno causando furor

Aldi non è solo uno dei migliori supermercati per trovare ottime occasioni nel suo reparto alimentare. Infatti, di recente sembra aver raggiunto il livello di concorrenti come Lidl, grazie ad un bazar sempre più ricco. Se poco tempo fa abbiamo parlato di come i suoi deodoranti con profumo di negozi come Stradivarius stessero facendo impazzire tutti, oggi vogliamo discutere dei suoi profumi da uomo che stanno andando a ruba.

Quindi, la mania sembra aver raggiunto Aldi con una serie di profumi per uomo basati sul suo marchio Lacura, che vengono anche comparati sui social media con alcune delle fragranze più «top» sul mercato.

I profumi da uomo di Aldi che stanno creando un trend

La prima cosa che ti possiamo dire di queste fragranze è che sono «relativamente» nuove, dato che alcune di esse erano già state vendute in precedenza da Aldi, ma realizzate da un altro fornitore. Ora la linea Lacura per uomo è gestita da Saphir Profumi, un'azienda spagnola che produce colonie e profumi dal 1940 e che è molto rinomata.

Probabilmente, questo è uno dei motivi per cui tutti vogliono sapere com'è il profumo Lacura di Aldi, che si presenta in diverse fragranze tra cui scegliere. Di seguito ti parliamo di ognuna di esse. Scopriamo quindi di più su questi profumi maschili che si distinguono per la loro qualità, aroma, durata e, ovviamente, prezzo, dato che ognuno di essi ha un prezzo di 5,99 euro per una bottiglia di 100 ml.

Lacura Yellow

Cominciamo con Lacura Yellow, una novità tra le fragranze per uomo di Aldi che tutti comparano con Boss di Hugo Boss, un profumo che si distingue per la sua eleganza e stile classico. Lacura Yellow ha un aroma che combina note agrumate, speziate e legnose, creando una sensazione di freschezza e mascolinità. È un profumo ideale da utilizzare sia quotidianamente che in occasioni speciali, in quanto si adatta a qualsiasi situazione.

Lacura Midnight Blue

Il secondo profumo per uomo di Aldi più consigliato è Lacura Midnight Blue che è un'imitazione di Sauvage di Dior, un profumo che si distingue per la sua modernità e seduzione. Lacura Midnight Love ha un aroma che mescola note di bergamotto, pepe, lavanda e ambroxan, creando un'atmosfera di intensità e carisma. È un profumo perfetto da indossare di notte o per fare colpo su qualcuno, grazie alla sua forte personalità.

Lacura White

Se cerchi una fragranza pensando già alla primavera o all'estate, nulla è meglio di Lacura White, un profumo che sui social media viene comparato con Aqua Di Gio di Giorgio Armani, un profumo che si ispira all'aria e al mare. Lacura White ha un aroma che combina note acquatiche e aromatiche, creando una sensazione di freschezza e leggerezza. È un profumo ideale da indossare in estate o per sentirsi liberi, dato che ha un tocco di naturalezza. La sua durata è inoltre più che buona poiché, se spruzzato sulle zone chiave del corpo come collo e polsi, può durare tranquillamente 8 ore.

Lacura Grey

Il profumo Lacura Grey è diventato un altro dei profumi per uomo di Aldi che stanno facendo impazzire tutti. In questo caso, si tratta di un profumo con un aroma fruttato e fresco che sembra imitare in qualche modo l'invictus di Paco Rabanne, un profumo che viene associato allo sport e alla dinamica. Lacura Grey ha un aroma che fonde note di pompelmo, alloro, gelsomino e legno di guaiaco, creando una sensazione di trionfo. È un profumo perfetto da indossare quotidianamente o dopo essere andati in palestra. Non è tra quelli che durano di più, ma garantisce sicuramente un profumo per almeno cinque o sei ore.

Lacura Black

Infine, dobbiamo parlare di Lacura Black che viene spesso paragonato al famosissimo One Million di Paco Rabanne, un profumo che simboleggia il lusso e il potere e che da anni è tra i più venduti. Forse Lacura Black non ha una durata così lunga, ma ha un aroma profondo e piacevole che combina note orientali e speziate, creando una sensazione di ricchezza e sofisticatezza. È un profumo ideale da indossare di notte o per distinguersi, grazie al suo tocco di glamour.

Come puoi vedere, i profumi Lacura di Aldi sono un'alternativa molto interessante per gli uomini che vogliono profumare bene senza spendere troppo. Questi profumi hanno creato un grande hype tra i clienti di Aldi, che li hanno comprati in massa e li hanno elogiati sui social media. Se vuoi provarli, ti consigliamo di recarti al tuo Aldi più vicino e scoprire questi profumi che stanno creando un trend.