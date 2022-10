I prodotti “primo prezzo” sono più costosi in hard discount che nei supermercati

Nella corsa ai prezzi più bassi, ora prevalgono i supermercati e gli ipermercati, secondo uno studio dell’associazione Families Rurales. I giocatori hard discount hanno cambiato la loro strategia.

L’osservazione è contro-intuitiva. Secondo uno studio dell’associazione Families Rurales, i cosiddetti prodotti “primo prezzo” sono più cari negli hard discount come Aldi, Netto o Leader Price che nei supermercati, e soprattutto negli ipermercati. In altre parole, il consumatore che intende acquistare sistematicamente i prodotti più economici avrà più interesse ad andare in un supermercato o ipermercato tradizionale.

L’associazione dei consumatori, la cui indagine si concentra sull’andamento dei prezzi nella distribuzione di massa, ha visitato tutto l’anno più di 80 negozi in tutta la Francia. Ogni volta è stata acquistata la stessa serie di 35 prodotti di consumo quotidiano (acqua, succhi di frutta, dolci, surgelati, detersivi o mangimi). Sono stati quindi confrontati i cestini dei diversi negozi. Dimostra che il prezzo medio del paniere nel 2018 ha raggiunto picchi, a 139,5 euro, in crescita del 2,6% rispetto al 2017, in tutte le aree di vendita. Questo movimento è però ancora più pronunciato per quanto riguarda i primi premi: il paniere medio di questa categoria è aumentato del 7% in un anno, passando da 98 a 105 euro. Ed è proprio negli hard discount che questo rialzo dei prezzi d’ingresso raggiunge il picco, a +13,4%. Nel dettaglio, il paniere dei prodotti entry level costa in media 116 euro negli hard discount, contro i 100 euro dei supermercati e i 98 euro degli ipermercati.

Guerra dei prezzi

Questo aumento dei prezzi nei marchi hard discount si spiega con il desiderio di questi ultimi di spostarsi verso l’alto. Questi negozi erano comunque riusciti ad imporsi negli anni 2000 tagliando i prezzi grazie ad un’ottimizzazione dei costi di gestione. Con superfici più ridotte, scaffalature semplificate, ottimizzazione del personale e un budget marketing prossimo allo zero, queste superfici, molto presenti in Germania, potrebbero permettersi di fare margini più bassi sui prodotti e quindi prezzi più bassi. Alla fine degli anni 2000, l’hard discount aveva una quota di mercato del 15%.

L’inizio degli anni 2010 ha segnato una svolta per l’hard discount: ipermercati e supermercati, con l’aiuto della legge del 2008 sulla modernizzazione dell’economia, sono riusciti anche ad abbassare i prezzi per allinearsi finalmente alla concorrenza a prezzi bassi. che ora vedono la loro crescita stagnare. C’è da dire che la concorrenza è agguerrita: «Abbiamo visto Auchan ad esempio lanciarsi alla rinfusa», spiega Pascale Hébel, di Crédoc, centro per lo studio dei consumi. “Poi hanno lanciato dipartimenti di hard discount proprio nel mezzo dei loro ipermercati!” I negozi E. Leclerc, dal canto loro, vantano prezzi che battono tutta la concorrenza.

“Non potendo competere con altri marchi vendendo qualità inferiore allo stesso prezzo, è stato in questo momento che Lidl ha deciso di gentrificare”, spiega Pascale Hébel. “Hanno cambiato volontariamente l’immagine del loro marchio spostandosi nella fascia alta, e quindi nel prezzo, sviluppando spot televisivi e affermandosi come nuovi minimarket”. Quindi la battaglia per i prezzi bassi è finita: Lidl ha chiesto nel 2012 di non essere più classificato come un marchio “hard discount”, un desiderio che verrà esaudito nel 2016 quando il Nielsen Institute cambierà il termine “hard discount” nelle sue analisi in ” prevalentemente supermercati a marchio proprio” (SDMP).

Questo cambio di termine è fortemente simbolico: ora, ciò che distingue Lidl da Leclerc non è più il prezzo, ma l’omogeneizzazione delle referenze. Chiaramente, «se i primi prezzi sono ora più appetibili negli ipermercati che negli hard discount, il prezzo di un paniere medio, invece, sarà sempre più basso nei secondi, perché non vendono, o solo pochi, prodotti i cosiddetti big brand, generalmente più cari”, secondo Pascale Hébel.

Un pubblico diverso

Se la Lidl si è “gentrificata”, lo fa anche il suo pubblico. Pascale Hébel afferma così che “le famiglie più popolari, sensibili ai prezzi, sono passate dall’hard discount agli ipermercati, mentre la classe media, paradossalmente meno sensibile ai grandi marchi e più affezionata ai marchi dei distributori, ha poco un po’ fuori posto nella Lidl , in particolare i nuovi negozi nei centri cittadini.

Per Dominique Marmier, presidente di Rural Families, “l’evoluzione verso l’alto si spiega con le nuove aspettative dei consumatori. Mentre negli anni 2000 i prezzi erano la priorità esclusiva, negli anni 2010 i consumatori privilegiano la salute, l’ambiente e, sempre più, gli animali in primis”. Secondo lui, la svolta è arrivata nel 2013 con la carne di cavallo. “I consumatori si sono resi conto che i prodotti di fascia bassa possono essere gravemente pericolosi per la loro salute. C’è stato uno spostamento verso consumi più eco-responsabili, anche se più costosi».

Di fronte a questa osservazione, gli altri marchi hard discount, come Aldi o Leader Price, hanno dovuto iniziare a loro volta la loro trasformazione per soddisfare al meglio le aspettative dei consumatori. E la rivincita di questi ex hard discount dovrebbe continuare quest’anno. La nuova legge alimentare, infatti, potrebbe rimescolare le carte a loro favore. Ipermercati e supermercati come E. Leclerc e Intermarché basavano la loro popolarità su grandi promozioni (ora bandite) e su cosiddetti capi di perdita, come Nutella, pannolini Pampers o Ricard, venduti a prezzi molto bassi, con un margine di attrazione quasi zero i loro clienti. Con l’aumento al 10% della rivendita a una soglia di perdita, il prezzo di questi prodotti non è più così attraente.

“Con ogni nuova legge alimentare, riassume Pascale Hébel, tutte le regole del gioco cambiano e non si sa mai chi sarà in grado di dare il meglio nel gioco”.