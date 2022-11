I prodotti di base di H&M Home che andranno a ruba durante i saldi

La casa di H&M vendite estive Così tutti sono alla ricerca di tutti quei capi di moda che desiderano tanto e per i quali aspettavano finalmente uno sconto. Tuttavia, nei saldi non possiamo approfittare solo per acquistare moda. Possiamo anche acquistare quegli articoli di cui abbiamo davvero bisogno per “vestire” il nostro casa in questa nuova stagione di estate e tra le tante proposte che abbiamo trovato, vorremmo evidenziare quelle che fanno parte della sezione “home” di H&M e che ha grandi offerte in questi giorni. Scopriamolo ora, i prodotti di base di H&M Home che voleranno in questa svendita.

Gli elementi essenziali dei saldi di H&M Home

Se volete rinnovare la vostra casa durante i saldi, non c’è modo migliore di farlo che con questi H&M Elementi essenziali per la casa che non solo si distinguono per la loro bellezza e il loro design, ma anche per essere tra i più venduti perché hanno il migliore sconti.

Piastra profonda in ceramica

Cosa c’è di più essenziale che cambiare le stoviglie per la nuova stagione? Tra le tante proposte di H&M Home, non c’è niente di meglio del piatto fondo in ceramica beige e marrone.. Il prezzo scontato è di 5,99 euro.

Tappeto con nodo in cotone

Sostituite il tappeto del vostro salotto o della camera da letto con questo tappeto in cotone, più fresco, con nodi in verde chiaro e fantasia. Dimensioni 90×130 cm. Ha più del 50% di sconto, quindi il suo prezzo è ora in vendita a 22,99 euro.

Cestino portaoggetti

Approfittate dei saldi di H&M Home per acquistare questo cesto da riporre o da usare come cesto per il bucato. È disponibile in diversi colori, oltre al verde e al Il prezzo scontato è di 9,99 euro.

Runner da tavolo stampato

Per le vostre cene in terrazza o per i freschi pasti estivi. Non c’è niente di meglio di questo piccolo runner da tavolo o runner da tavola stampato in arancione. Realizzato in cotone, è ora in vendita a 4,99 euro.

Portariviste in legno di mango e cotone

Questo bellissimo portariviste in legno è diventato uno dei prodotti più venduti di H&M Home quest’estate. Misure: larghezza circa 32,5 cm. Altezza circa 42 cm. Lunghezza 45 cm. Proprio così, è disponibile solo sul loro sito web. Il prezzo scontato è di 21,99 euro.

Porta spazzolino in metallo

Questo originale portaspazzolino è un altro dei prodotti di base di H&M Home in vendita questa stagione. È disponibile nei colori nero e oro e il suo prezzo ridotto a 7,99 euro.