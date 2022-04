I partiti e le comunità sono impazienti per la rimozione delle mascherine

Nel frattempo, il Congresso questa settimana ha approvato e respinto due proposte su questo argomento. Questo giovedì la sessione plenaria del Congresso ha approvato una mozione a cittadini che chiede al Governo di eliminare l’uso della mascherina al chiuso, quando due giorni prima del Commissione Sanitaria aveva respinto una proposta non di legge vox che chiedeva di eliminare l’uso delle mascherine all’aperto e al chiuso, fatta eccezione per gli spazi sanitari e socio-assistenziali.

Vox e Ciudadanos si battono per la rimozione delle maschere guidando due iniziative parlamentari che questa settimana hanno avuto fortune diverse e in cui la PP è stata posizionata contro . Il PSOE aveva sostenuto l’iniziativa di Cittadini in sintonia con Vox ma aveva precedentemente votato contro quella promossa dalla formazione di Santiago Abascal .

Il vice di Vox J uan Luis Steegmann Ha difeso la necessità di eliminare l’uso obbligatorio delle mascherine in tutte le aree tranne che nei centri sanitari e ha sottolineato che “quello di cui gli spagnoli hanno bisogno sono raccomandazioni” in modo che “prendano liberamente le proprie decisioni”.

Il dibattito si è accelerato anche nelle comunità autonome, come in Catalogna, dove il ‘consulente’ della Salute della GeneralitatJosep Maria Argimonha assicurato giovedì che farà nuovamente pressione sul Ministero della Salute per rimuovere le mascherine all’interno delle aule scolastiche e non ha escluso l’applicazione di questa misura in Catalogna senza il consenso del governo centrale.