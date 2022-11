I pantaloni perfetti esistono e sono da Zara: non lasciateveli sfuggire!

I pantaloni ampi sono sempre di grande tendenza, un evergreen sulle passerelle e nelle interpretazioni più street. Molti dei principali marchi di moda li hanno resi capi chiave delle loro collezioni, sempre con un grandissimo successo.

Questi pantaloni ampi di Zara ne sono l’esempio. Sono eleganti e confortevoli, protagonisti indiscussi dell’attuale catalogo del marchio. Ci troviamo in presenza di un nuovo classico, un’opzione ideale per quelle donne che privilegiano capi adatti a ogni tipo di situazione, di comprovata versatilità.

I pantaloni di Zara: eleganti e comodi

Un’alternativa che si abbina a tutto. Questi pantaloni a vita alta con pinces anteriori sono uno di quei capi basici che basta provare una volta per capire perché la maggior parte delle donne ne ha almeno un paio nel proprio guardaroba.

A differenza di altri, questo modello presenta dettagli interessanti, come finta tasca sul retro. Naturalmente, è dotato anche di comode tasche frontali. Altri dettagli da non sottovalutare sono la banda laterale combinata satinata e il taglio ampio, per non parlare dell’impercettibile chiusura anteriore con zip, del bottone interno e del gancio e occhiello in metallo. Se tutte queste caratteristiche non bastano, vi ricordiamo che questo pantalone di Zara è perfetto in qualsiasi occasione. Nero, da indossare in ufficio per essere comode ma eleganti, o per un’uscita con gli amici o il partner. Se avete in programma un viaggio, è uno di quei pezzi che metterete sicuramente in valigia.

Materiali di qualità e scelta sostenibile

Questo prodotto fa parte del programma “JOIN LIFE: Care for fibre” di Zara, che garantisce l’utilizzo di almeno il 25% di poliestere riciclato nella sua produzione. Se volete saperne di più sulla sua composizione, è composto per il 74% da poliestere, il 19% da viscosa e il 7% da elastan, ed è grazie all’unione di questi materiali complementari che risulta così piacevole al tatto.

Prezzo e taglie

Questi pantaloni neri di Zara sono disponibili nelle taglie dalla XS alla XL ad un prezzo di 39,95 euro. Ottimo, se pensiamo che si tratta di un capo super versatile.