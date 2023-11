I pantaloni metallizzati di Zara che spaccano per meno di 30€.

Per le festività e per quegli eventi che si possono avere più speciali, il pantaloni metallizzati di Zara Seguite tutti i consigli che vi diamo per ottenere questo capo che potete acquistare online per risparmiare tempo.Questi sono i pantaloni metallizzati di ZaraIn colore oro, sono realizzati in filato metallico a magliaa vita alta con elastico in vita. Ha anche una gamba larga e si distingue per il suo grande comfort. In questo modo si può indossare in molte situazioni e si ha quel capo elegante che affascina e che permette di non andare in giro stretti, essendo più loose-fitting. Materiali e modi per prendersene curaTra i materiali con cui sono realizzati questi pantaloni, spicca l’esterno in 66% viscosa – 19% poliestere – 15% fibra metallizzata. Per prendersene cura e far sì che duri ancora per molte stagioni, Zara consiglia di utilizzare il prodotto I capi in maglia sono elastici, È quindi importante lavarli a basse temperature e con una centrifuga delicata, asciugarli su una superficie piana e conservarli piegati, evitando così che si deformino e riducendo il consumo energetico. Questo pantalone può essere lavato in lavatrice a max. 30°C. con centrifuga corta, senza candeggina, con ferro da stiro a max. 110°C, senza lavaggio a secco, senza asciugatura in tamburo e senza asciugatura a secco.Completa il tuo lookIl capo sta benissimo con un blazer nero, scarpe di pelle con il tacco e top o camicette di diversi colori, come il bianco, l’oro e anche il nero.Da Zara hanno un top con scollo a V da abbinare ai pantaloni, in quanto anch’esso è realizzato in filo metallico dorato. Presenta inoltre uno spacco frontale e un dettaglio aperto sulla schiena. Costa 29,95 euro e online è in taglia L, perché le altre sono esaurite. Quanto costano i pantaloniNel negozio online di Zara, il prezzo è di 29,95 euro, E le taglie che potete trovare sul loro sito web sono M e L, quindi affrettatevi perché stanno per finire! Ora, se avete un’altra taglia, potete sempre vedere se sono presenti nei negozi fisici, soprattutto se ne avete uno vicino a casa o all’ufficio, o se prevedete di passare presto davanti a uno di essi, in modo da poterlo provare e scegliere un’altra taglia se non la vedete bene. In ogni caso, si tratta di un paio di pantaloni davvero festosi che faranno parlare di sé in questa stagione e oltre.

