I pantaloncini che stanno spopolando questa estate: la lista dei 10 migliori di Zara e Mango

Abbiamo già raggiunto una delle stagioni dell’anno con il maggior ottimismo. E vogliamo indossare vestiti freschi per mostrarli in spiaggia o in piscina. Come i pantaloni corti più alla moda. Vedremo alcuni dei migliori di Zara e Mango da abbinare a tutto ciò che vuoi.

I pantaloni corti che devi avere

Il crochet è già un must della stagione e per questo, da Zara, hanno questo pezzo così speciale di colore bianco. Stai attenta perché è in offerta e costa solo 9,99 euro scontato.

La gonna-pantaloni a pois è una delle più sofisticate del marchio. Anche in promozione, il suo prezzo è di 15,99 euro.

I jeans saranno di moda ora e durante tutto l’anno. Quindi questi shorts in denim sono di tendenza e li troverai da Mango. In tre colori, cerca la tua taglia perché sono in offerta e costano 17,99 euro.

Con cintura e stampa è uno dei modelli che devi avere nella stagione estiva. Questi colori verdi conferiscono maggiore eleganza. Da Mango il suo prezzo è di 9,99 euro in offerta, approfitta dei saldi sui pantaloni corti.

Invece, a stampa animale, questi pantaloncini sono fantastici. Da abbinare a magliette colorate, top, sandali e altro ancora. Il loro prezzo è di 12,99 euro, quando prima costavano 29,95 euro.

I shorts rosa con fiocco ti permettono di andare in spiaggia con maggior comodità. Da Zara il loro prezzo è di 9,99 euro con uno sconto del quasi 50 per cento.

Lo short a onde più sofisticato si trova da Zara. Abbinato al top nella parte superiore, il suo prezzo si ferma a 7,99 euro in diverse taglie. È davvero un affare.

Non perderti i shorts di lino con cintura. Li puoi indossare per passeggiare, quando hai una cena, per uscire di sera o anche in una giornata di sole. Il loro prezzo era di 29,99 euro, ora li puoi acquistare per soli 19,99 euro da Mango.

Questo denim rosa è uno dei modelli che vorrai avere per la stagione estiva. La cosa migliore è che conferisce quell’aria informale e allo stesso tempo puoi indossarlo per una festa. E anche in spiaggia. È disponibile da Mango a un prezzo scontato di 12,99 euro.

Il bermuda satinato bianco ti permette di indossarlo all’aperto, per stare a casa, in piscina e persino quando lo scegli per dormire. Il suo prezzo è in offerta e adesso pagherai 9,99 euro sul sito web di Mango. È qualcosa di veloce e comodo da fare.

