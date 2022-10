I nuovi zoccoli Bershka che ti faranno risaltare ovunque tu vada

Berška Ha appena rilasciato delle scarpe che non hanno lasciato nessuno indifferente. Si tratta di zoccoli per le donne in grigio, progettato in collaborazione con spazio creativo RAL7000STUDIOcon sede a Civitanova Marche (Italia).

Il brand italiano ha spiegato che questa collaborazione nasce da una “attenta osservazione della realtà” e che tiene conto delle esigenze di un pubblico attento all’innovazione nel settore della moda.

Secondo il sito web dell’azienda Inditex, questi zoccoli sono realizzati al 100% in etilvinilacetato (noto anche come plastica). VIGILIA per il suo acronimo). Loro hanno un prezzo 79,99 € e li trovi qui.