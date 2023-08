I nuovi prodotti Lidl attualmente disponibili semplificheranno le vostre faccende domestiche.

Sognate di non dover più fare le pulizie? Purtroppo, questo non è ancora possibile. State cercando disperatamente buoni prodotti di qualità senza spendere troppo, ma finora non avete trovato niente? Buone notizie, Lidl ha lanciato una nuova collezione di prodotti per la pulizia che renderanno sicuramente più facile ogni vostra attività. Quindi, correte da Lidl.

Vileda by Lidl, la collaborazione che fa bene al portafoglio

Ancora una volta, il marchio Vileda si è associato a Lidl per offrirvi prodotti di qualità a prezzi imbattibili.

Il mocio spruzzatore

Questa settimana, Lidl vi propone il mocio spruzzatore per pavimenti Vileda al prezzo di 19,99 €.

Questo mocio ha il vantaggio di essere due in uno: è dotato di un serbatoio dell’acqua che vi permetterà di pulire il pavimento e di una testa intercambiabile che vi permetterà di spazzare. È inoltre dotato di un panno lavabile in lavatrice, che permette di farlo durare nel tempo. Inoltre, ha una testa rotante a 180 gradi che gli permette di arrivare ovunque. Non c’è più bisogno di trucchi delle nonne, questo prodotto fa tutto il lavoro.

I kit di pulizia Vileda

Tre kit di pulizia Vileda sono disponibili nei negozi Lidl. Ciascuno di questi kit costa 3,99 €. Vediamo cosa contengono:

Un set di 4 panni in microfibra

Un set di 2 spugne XXL

Un set di 10 guanti di pulizia in lattice

Ognuno di questi set è disponibile in diversi colori. I guanti sono disponibili in diverse taglie per adattarsi alla maggior parte delle persone. Saranno disponibili in quantità molto limitate anche panni per pavimenti venduti in coppia per i mop.

Per un bagno pulito in ogni occasione

Il marchio Lidl propone in negozio prodotti per il vostro bagno. Sappiamo quanto possa essere difficile pulire il bagno e le fughe. Oggi, non avrete più problemi, Lidl vi propone spazzole e spazzolini per facilitarvi il compito.

Al prezzo di 1,99 € per spazzola, è un’offerta da non perdere. Le spazzole sono a setole semi-dure per garantire una pulizia perfetta senza danneggiare le fughe.

Inoltre, Lidl propone ceste per il bucato rivoluzionarie per facilitarvi il compito durante le grandi lavatrici. Questi cesti per il bucato hanno la particolarità di avere maniglie ripiegabili e quattro maniglie per una migliore ergonomia. Proposti al prezzo di 6,99 €, saranno disponibili dal 28 agosto in 2 colori: blu e grigio.

Il mocio piatto telescopico con accessori

Un mocio telescopico è una vera rivoluzione per le pulizie. Si adatta perfettamente alla vostra altezza e ad ogni angolo della casa. Inoltre, questo mocio Lidl proposto al prezzo di 8,99 € viene venduto con due copri-mocio. Il vantaggio di questo mocio è che è possibile acquistare accessori per la pulizia a 2,99 €. Potete trovare:

Una piuma

Una spazzola a setole dure

Un copri-mocio peloso (set di 2)

Un accessorio per le finestre (raschietto + copri-mocio)

Una ricarica per pavimenti (set di 2)

Quindi, se non volete più che le pulizie siano un momento fastidioso della vostra settimana, correte da Lidl.