I nuovi cesti Ikea per cani e gatti che i vostri animali domestici adoreranno

Arricchite i giorni soleggiati dei vostri animali domestici con questi eleganti cesti Ikea!

Con costante innovazione, Ikea riesce sempre a sorprendere la sua clientela. In questi giorni, la catena di arredamento svedese sta facendo felici i proprietari di cani grazie a un elegante cesto pensato apposta per loro. Questo accessorio offre un comodo rifugio per il vostro peloso amico nei vostri spazi esterni!

Non solo per l'uomo, ma anche per gli animali

Non siete gli unici ad apprezzare gli spazi esterni. Anche i vostri animali domestici li amano! Che siano gatti o cani, saranno felici come voi di poter uscire durante la bella stagione. Che ne dite di viziare i vostri amici a quattro zampe?

Ikea presenta un cesto per cani che farà impazzire il vostro animale!

Il nuovo cesto ultra-design per cani di Ikea

Scopri da Ikea, una novità specialmente concepita per il vostro cane. Questo articolo chiamato BOLMSÖ è appena arrivato nella collezione primavera 2024 del marchio.

Questo rifugio per cani in plastica intrecciata “effetto rattan” offre un angolo tranquillo al vostro amico a quattro zampe. Robusto, spazioso e facile da montare, sarà il luogo preferito del vostro cane quest'estate per riposarsi o fare un pisolino all'ombra vicino a voi sul vostro lettino!

Trattato per resistere alla decolorazione e ai raggi UV per prevenire crepe e secchezza, questo articolo è destinato a razze di piccole e medie dimensioni. Per quanto riguarda il suo prezzo da Ikea, troverete questo cesto alla moda a 129 €.

La famosa catena svedese pensa anche agli amanti dei gatti. Per il vostro micio, il marchio ha ciò che serve per sedurre il vostro animale a baffi. Esigente come è, il gatto non ama generalmente quando gli viene imposto un luogo per fare il suo pisolino.

Fai anche spazio per questo modello per gatti

Ma non potrà resistere a questa bellissima casa in rattan UTSÅDD proposta dal marchio scandinavo! Facilmente trasportabile grazie alla sua maniglia superiore, questo prodotto è stato intrecciato a mano, rendendo ogni pezzo unico.

Questo cesto è montato su piedi che permettono la circolazione dell'aria al di sotto. Per rendere il vostro gatto ancora più a suo agio, potete aggiungere un cuscino morbido all'interno.

Da notare che questa piccola casa decorativa potrebbe anche essere adatta a un piccolo cane, come un barboncino o un chihuahua. Troverete questo articolo da Ikea a meno di 95 €.