I non vaccinati che hanno superato il covid possono mantenere gli anticorpi fino a due anni

Il persone non vaccinate chi ha superato il covid-19 può almeno mantenere gli anticorpi 20 mesi dopo la malattia. Ciò è suggerito da a studia fatto, prima dell’arrivo dell’omicron (la variante più contagiosa di tutte), in una coorte di personale sanitario non vaccinato recentemente pubblicato sulla rivista ‘BMC Medicine’, guidato dal Istituto di Barcellona per la Salute Globale (ISGlobal), centro promosso da La Caixa e dall’Istituto Catalano di Sanità (ICS).

Il obesità, il età e l’essere fumatore sono associati a una risposta anticorpale inferiore. In effetti, un altro studio pubblicato a settembre da ISGlobal sosteneva che il 36% delle persone di tra i 43 e i 72 anni Quello sono stati infettati da covid-19 un anno fa e non sono stati vaccinati Già non aveva anticorpi rilevabili, e che ciò avveniva soprattutto negli ultrasessantenni e nei fumatori.

quasi il 35% della popolazione mondiale Non ha ancora ricevuto nemmeno una singola dose del vaccino covid-19, quindi la sua immunità contro il virus dipende esclusivamente dall’infezione. Pertanto, incontra quanto tempo dura la risposta immunitaria dopo l’infezione e la sua efficacia è suono elementi chiave per guidare le decisioni su come controllare questa e le future pandemie di coronavirus. Il nuovo studio ora di ISGlobal sostiene che il immunità ibrida (vaccinazione più infezione) è quella che protegge meglio.

Lo studio condotto da ISGlobal è stato condotto in una coorte di professionisti sanitari catalani di tra i 40 e i 70 anni. Una persona su tre non aveva più anticorpi rilevabili un anno dopo l’infezione. “Il coorte del personale sanitario qui descritto include persone più giovani ed esposte al virus, che ha subito a infezione sintomaticae in cui siamo stati in grado di prelevare campioni regolari per quasi due anni”, afferma il ricercatore di ISGlobal Carlotta Dobano.

asintomatico

Il team di ricerca ha valutato la persistenza degli anticorpi 247 persone con infezione sintomatica e non ancora vaccinato, preso in otto momenti diversi tra l’estate 2020 e novembre 2021. I risultati mostrano a graduale declino e considerevoli nei livelli di anticorpi, ma oltre il 90% dei partecipanti aveva ancora anticorpi in ogni momento dello studio. Anche nelle 23 persone che non erano state ancora vaccinate a novembre 2021, il sieropositività rimasto al 95%.

sono stati solo osservati otto reinfezioni durante il periodo di follow-up, suggerendo che il l’immunità è robusta e duratura anche contro le nuove varianti come alfa e delta. Lo studio, tuttavia, è stato condotto prima dell’arrivo della variante omicron.

L’analisi dei campioni prelevati poco prima dell’inizio della vaccinazione conferma quanto osservato in studi precedenti: il età ed essere un fumatore sono associati a livelli di anticorpi più bassimentre il ricovero e alcuni sintomi (febbre, perdita del gusto e dell’olfatto) sono associati a livelli superiori. “Questo spiegherebbe anche perché in questo studio stiamo assistendo a una sieropositività così duratura, dal momento che tutte le infezioni registrate nel personale sanitario erano sintomatiche”, afferma Dobaño.

I risultati suggeriscono che il mantenimento di livelli rilevabili di anticorpi conferisce protezione contro la reinfezione anche in assenza di vaccinazione. Tuttavia, sottolinea il team di ricerca, questo studio è stato condotto prima dell’arrivo dell’omicron e che il anche le persone precedentemente infette beneficiano della vaccinazioneDal momento che il immunità ibrida è quello che meglio protegge da infezioni e malattie.