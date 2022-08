I New York Yankees si uniscono agli stakeholder dei Boston Red Sox, RedBird Capital, nell’acquisizione dell’AC Milan

I New York Yankees e i Boston Red Sox potrebbero essere i rivali più leggendari nella Major League Baseball, ma quando si tratta di calcio potrebbero presto lavorare insieme. Beh, più o meno. Gli Yankees hanno in programma di unirsi a RedBird Capital nell’acquisizione dei campioni di calcio italiani AC Milansecondo il Financial Times. RedBird possiede anche una partecipazione nel Fenway Sports Group, che possiede i Sox e la squadra della Premier League Liverpool.

Yankee Global Enterprises, insieme a un fondo di investimento con sede a Los Angeles chiamato Main Street Advisors, stanno lavorando con il fondatore di RedBird Capital per completare l’acquisizione della leggendaria squadra di calcio. RedBird ha firmato a giugno un accordo del valore di 1,2 miliardi di euro con il Milan da Elliott Advisors. Se segui la palla che rimbalza attraverso tutte le strutture aziendali, ciò che ti ritrovi è un gruppo che possiede una partecipazione nei Red Sox, lavorando con la proprietà degli Yankees per acquistare insieme il Milan. Il calcio, a quanto pare, può creare strani compagni di letto.

Paramount+ è l’unico posto dove guardare ogni minuto di ogni partita di Serie A in questa stagione, per non parlare di alcune partite in italiano. Iscriviti ora con il codice offerta ITALIA per ottenere uno speciale mese di prova gratuito. Un abbonamento ti dà anche accesso ad altri contenuti sportivi, inclusi ogni partita di UEFA Champions League ed Europa League, la NFL su CBS e innumerevoli film e programmi. Ricevi tutto gratis per 1 mese con il codice promo ITALIA.

È importante notare che il rapporto di RedBird con l’AC Milan sarebbe molto diverso dal loro rapporto con i Red Sox o il Liverpool. Possiedono una quota che si ritiene sia circa il 10% del Liverpool, secondo The Athletic. In questa situazione, tuttavia, sarebbero gli investitori attivi e di controllo del club. RedBird possiede anche la squadra francese del Tolosa.

La notizia arriva in un momento importante per il Milan mentre si prepara a un’intensa settimana di azione. Ospitano rivali Inter Milan sabato nel Derby della Madonnina prima di affrontare martedì l’RB Salisburgo nella fase a gironi di Champions League. Puoi guardare entrambe le partite in diretta su Paramount+.