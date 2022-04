I Nets non sono la tipica squadra da gioco, inoltre Rhyne Howard fa la storia del Draft WNBA

Buon martedì mattina a tutti!

Andiamo subito al punto.

Questa è la versione dell’articolo della newsletter mattutina di CBS Sports HQ AM. Per registrarti e riceverlo nella tua casella di posta, compila le informazioni di seguito.

Si prega di selezionare la casella di attivazione per confermare che si desidera iscriversi. Grazie per esserti iscritto!

Tieni d’occhio la tua casella di posta.

Scusa!

Si è verificato un errore durante l’elaborazione dell’abbonamento.



Buongiorno a tutti ma soprattutto a…

USATSI



I CANDIDATI HEAD COACHING DEI LOS ANGELES LAKERS…

Il Lakers ha ufficialmente licenziato Frank Vogel ierie il più grande concerto di head coaching della NBA è ora aperto.

Anche dopo una stagione 33-49 incredibilmente deludente, i Lakers sono molto in modalità win-now. Lo ha detto Anthony Davis nel fine settimana, e i Lakers cercheranno un allenatore che si allinei a quell’approccio, proprio come ha fatto Vogel: Los Angeles ha vinto tutto nella sua prima stagione con la squadra (2019-20).

Allora, chi sarà il prossimo allenatore dei Lakers? Il nostro reporter NBA Sam Quinn ha una lista di 25 potenziali candidatisuddiviso in sei categorie:

Attualmente impiegati grandi nomi

Ex allenatori dei Lakers

Candidati interni

Assistenti esterni

Collegato ai principi

Ex allenatori in cerca di una seconda possibilità

Quella prima categoria ha attirato la mia attenzione. Attuale Rapaci capo allenatore Secondo quanto riferito, Nick Nurse è già in cima alla listama io penso un altro nome in quella categoria potrebbe essere più realistico

Quinn: “Doc Rivers ha supervisionato un altro crollo lo scorso postseason. … Presidente delle operazioni di basket Daryl Morey non ha assunto Rivers e i due si avvicinano al basket in modo abbastanza diverso. Se Philadelphia si spegne all’inizio dei playoff, Rivers, nonostante i tre anni rimasti sul suo contratto, è di gran lunga il capro espiatorio più probabile. È anche esattamente il tipo di candidato su cui tutti i principali decisori di Los Angeles potrebbero scendere a compromessi. È un grande nome che ha già allenato a Los Angeles ed è noto per essere amico dei giocatori”.

Mi è davvero piaciuta la rottura onnicomprensiva qui. Include anche grandi nomi che non essere candidati (Mike Krzyzewski e Phil Jackson rientrano in questa categoria). Il lavoro dei Lakers è il più scrutato del campionato, soprattutto finché LeBron James è in città. È anche una grande opportunità per vincere in un mercato enorme mentre alleni due stelle, però. La lista di Sam è un ottimo primer per quella che sarà una ricerca affascinante.

… E ANCHE UN BUONGIORNO A RHYNE HOWARD

Getty Images



Benvenuti nei libri di storia, Rhyne Howard! L’Atlanta Dream ha vinto la sua prima assoluta nel Draft WNBA di ieri sera, facendo di lei la prima Gatto selvatico del Kentucky per guadagnarsi l’onore. Howard soddisfa un bisogno immediato di Atlanta, che è andato 8-24 la scorsa stagione. Il nostro esperto WNBA Jack Maloney ha dato alla scelta un voto “A”..

Maloney: “Come previsto, il Dream seleziona Rhyne Howard con la scelta numero 1 in assoluto. Howard è una grande ala atletica del Kentucky che può avere un impatto sul gioco su entrambi i lati della palla. È una marcatrice d’élite che può tirare da fuori e arrivare a canestro e sarà in grado di difendere più posizioni. Miglior giocatore del draft e grande successo per il Dream mentre iniziano la loro ricostruzione”.

Ecco chi ha ottenuto il draft con le prime cinque scelte:

1. Sogno: G Rhyne Howard (Kentucky)

2. Febbre: F NaLyssa Smith (Baylor)

3. Mistici: F/C Shakira Austin (Ole Miss)

4. Febbre: F Emily Engstler (Louisville)

5. Libertà: F Nyara Sabally (Oregon)

Puoi trovare i risultati della bozza completa qui e vincitori e vinti di Maloney qui.

Menzioni d’onore

E non è un buongiorno per…

LUKA DONCIC E I DALLAS MAVERICKS

Il Dallas Maverick ricevuto delle brutte notizie in un brutto momento. Luca Doncic ha subito uno stiramento al polpaccio e non ci sono orari per il suo ritorno. Dallas apre la sua postseason sabato contro il Jazz. Doncic l’infortunio nel finale di stagione di domenica contro il speroni. È tutto estremamente sfortunato date le circostanze.

I Mavericks avevano bisogno di una vittoria più un Guerrieri domenica persa per salire al 3 seme.

domenica persa per salire al 3 seme. L’infortunio di Doncic si è verificato con i Mavericks e i Warriors in vantaggio. Entrambi hanno vinto, rendendo insignificante il risultato dei Maverick . I Mavericks avevano ragione a giocarlo, ma rende ancora l’infortunio ancora più frustrante.

. I Mavericks avevano ragione a giocarlo, ma rende ancora l’infortunio ancora più frustrante. Doncic non avrebbe dovuto giocare dopo aver ricevuto il suo 16esimo fallo tecnico della stagione venerdì, che arriva con una squalifica per una partita. Ma il campionato annullato il tecnico. Ora, ironia della sorte, ciò potrebbe effettivamente ferire Dallas più di quanto la squadra avrebbe mai potuto prevedere.

Doncic è una superstar e una potenziale selezione All-NBA della prima squadra (uno dei nostri scrittori la pensa così) che in qualche modo raggiunge un livello ancora più alto nella postseason. Ecco il maggior numero di punti a partita nei playoff di tutti i tempi (minimo 10 partite):

1. Luca Doncic : 33,5 PPG

: 33,5 PPG 2. Michele Giordano : 33,4 PPG

: 33,4 PPG 3. Allen Iverson : 29,7 PPG

: 29,7 PPG 4. Kevin Durant: 29,5 PPG

Direi che è una bella lista. Si spera che Doncic possa continuare la sua celebrità post-stagione prima piuttosto che dopo.

Menzioni non così onorevoli

In anteprima l’azione del torneo di play-in NBA di stasera 🏀

Iniziano i tornei play-in questa sera con i matchup 7-8 sia in Oriente che in Occidente.

Le vincitrici delle partite di stasera saranno le 7 teste di serie, mentre le perdenti affronteranno la vincitrice delle partite 9-10 di domani per l’ottavo e ultimo posto nei playoff.

Cominciamo dall’est, dove i Nets sono tutt’altro che la tua tipica squadra di gioco.

Prima che i Nets possano concentrarsi su questo, però, devono superare una nuova squadra di Cavaliers che ha già superato le aspettative. Evan Mobley è il favorito Rookie of the Year, e dovrà giocare bene per Cleveland per tirare fuori un ribaltamentoscrive il nostro esperto NBA Colin Ward-Heninger.

Ward-Heninger: “Mobley avrà il compito proteggendo il cerchio da KD e Kyrie … mantenendo anche quelli del calibro di André Drummond e Nicolas Claxton fuori dal vetro offensivo. Non è un compito semplice, e poi probabilmente anche i Cavs avranno bisogno di lui per segnare per tenere il passo con l’attacco di Brooklyn. I Cavs sono stati 4-1 in questa stagione quando Mobley ha segnato 24 o più punti.“

Nel berretto da notte, i Clippers visitano i Timberwolves. I Clippers hanno ricevuto di recente Paolo Giorgio indietro e ho ricevuto contributi da su e giù per il roster. Il Minnesota, nel frattempo, ha uno dei giovani core più eccitanti della lega Città di Karl-Anthony, Anthony Edwards e D’Angelo Russell.

Quarti di Champions League: Real Madrid, Villarreal sperano di mantenere i vantaggi ⚽

Getty Images



Iniziano oggi le gare di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League Il Real Madrid vince 3-1 sul Chelsea e Villarreal in testa al Bayern Monaco 1-0. Entrambi i giochi sono disponibili streaming su Paramount+.

L’esperto di calcio Chuck Booth ha tre cose che il Chelsea deve fare al fine di mantenere vive le loro speranze di difendere il loro titolo, tra cui…

Stand: “Scatena i terzini: Proprio come la migliore difesa del Chelsea in questo pareggio è il loro attacco, il loro miglior attacco in questo pareggio è la loro difesa. Quando subire un gol non cambia molto nel pareggio, avrebbe senso Thomas Tuchel iniziare Reece James, Marcos Alonso e Cesare Azpilicueta subito a Madrid. … Giocare con la formazione offensiva più basata sul possesso possibile darà al Real Madrid qualcosa a cui pensare ogni volta che perde palla. Combinandolo con Timo Werner e lo spazio che Kai Havertz apre con il suo ottimo movimento dovrebbe dare al Chelsea buone occasioni in attacco che lasceranno ai primi tre il compito di concludere le proprie occasioni”.

Per saperne di più sulla Champions League:

Cosa stiamo guardando martedì 📺



⚽ Quarti di finale di Champions League: Real Madrid-Chelsea15 su CBS e Paramount+

⚽ Quarti di finale di Champions League: Bayern Monaco-Villarreal15:00 su Paramount+

🏀 Torneo di gioco NBA: (8) Cavaliers a (7) Nets19 su TNT

🏀 Torneo di gioco NBA: (8) Clippers a (7) Timberwolves21:30 su TNT

🏒 Fulmine alle stelle21:30 su ESPN