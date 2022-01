I neonatologi insistono sul fatto che l’allattamento al seno è sicuro nonostante il fatto che la madre sia infetta

L’aumento delle infezioni determinato dagli effetti della variante omicron e l’accresciuta preoccupazione sia nelle donne in gravidanza che in quelle che allattano ha suscitato un appello alla calma da parte di neonatologi, quello cercare di evitare un ulteriore calo dei tassi di allattamento al seno, come è successo durante le prime ondate, perché la madre era stata contagiata.

“Non abbiamo ancora dati su un calo durante la sesta ondata, ma sappiamo che a causa della pandemia, soprattutto nella prima ondata, c’è stata molta incertezza sulla trasmissione del virus dalla madre a bambino durante la gravidanza e durante l’allattamento, [las madres] deciso di non allattare”, dice Tomas Sanchez Tamayo, membro della Società Spagnola di Neonatologia (Seneo) e capo della sezione di Neonatologia dell’Ospedale Regionale di Malaga, il quale ricorda che il contagio verticale madre-bambino è praticamente eccezionale.

Durante la prima ondata di marzo 2020, secondo i dati del Seneo, i tassi di allattamento al seno sono scesi al 60% delle madri infette “a causa dell’incertezza logica iniziale e della gravità di molti casi”.

Tuttavia, studi successivi come quelli condotti da Milkcorona -guidato dal CSIC e dall’Hospital Clínico Universitario de Valencia- hanno dimostrato che il latte materno è in grado di trasmettere gli anticorpi della madre infetta da Covid-19 al neonato.

“Invece di aumentare il rischio, si è visto che ha anche vantaggi, protegge, perché la mamma che ha il Covid genera anticorpi che passano attraverso il torace. Se invece dà il biberon, non ha quegli anticorpi e la trasmissione dalla madre al bambino sarà la stessa”, aggiunge Tomás Sánchez Tamayo che, inoltre, sottolinea che, salvo casi eccezionali, ” non c’è “trasmissione verticale Durante la gravidanza.

La Società Spagnola di Neonatologia aggiunge che nell’aprile 2020, ancora in piena reclusione, dopo aver chiarito i dubbi iniziali sui possibili rischi dell’allattamento al seno quando l’allattamento al seno infetto, esclusivo o misto è stato mantenuto “con successo e senza complicazioni” in oltre l’80% dei casi, superiore al 70% dell’allattamento al seno esclusivo nelle madri infette da Sars-Cov-2.

Il responsabile della Neonatologia della Regionale sottolinea che la raccomandazione è quella delle donne continua ad allattare, innanzitutto perché non c’è alcun rischio ma anche per i benefici dell’allattamento al seno sia per il bambino che per la donna.

Profitti

“Il latte materno si adatta al neonato man mano che cresce. Tutti gli alimenti per lattanti che produciamo o che vengono prodotti nell’industria, cercano di assomigliare al latte materno”, afferma il neonatologo.

Tra i vantaggi, favorisce il Il rapporto e l’attaccamento tra i due riduce la possibilità che il bambino soffra di infezioni, non solo da Covid-19 ma anche da altre patologie respiratorie oltre ad altri disturbi come otite e diarrea. Nel caso della madre, Sánchez Tamayo assicura che l’allattamento al seno contribuisce a una migliore guarigione dal parto.

infezione nei neonati

I neonatologi hanno anche voluto ricordare che i neonati e i bambini che sono infettati da Covid-19 di solito hanno la malattia, per lo più, asintomatico poiché gli effetti del virus su queste popolazioni sono “quasi inesistenti”.

“La maggior parte di loro lo attraversa senza alcun sintomo. In effetti, molti dei casi noti sono perché sono indagati a causa dei genitori, ma il bambino lo attraversa senza nulla, senza nemmeno prendere il raffreddore”, dice Il portavoce di Seneo. “Il rischio per un neonato o un bambino piccolo è molto basso, molto più basso che in qualsiasi altra età. In questo, i bambini e soprattutto i più piccoli sono privilegiati”.

Da 0 a 4 anni, l’incidenza è vicina a 600 casi in 14 giorni

Il tasso di incidenza cumulativo a 14 giorni nei bambini da 0 a 4 anni a Malaga è vicino a 600 casi ogni 100.000 abitanti, al 28 dicembre. Nonostante i dati elevati, gli effetti del virus sulla popolazione infantile sono generalmente lievi, quindi la maggior parte finisce per rendere il virus negativo senza sintomi. Dai 5 agli 11 anni, l’ultima fascia che è stata aggiunta alla strategia di immunizzazione, supera i 1.200 casi, un tasso simile alla popolazione adulta.