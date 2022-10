I negozi La Halle interessano Aldi, Lidl e Carrefour

In totale, 607 negozi su 830 sarebbero per il momento rilevati e almeno 4.036 posti di lavoro mantenuti secondo Vivarte. Edouard Richard/Hans Lucas tramite AFP

Il fatto che le superfici vengano così trasformate è sintomatico della crisi dell’abbigliamento.

Il futuro è un po’ più roseo per La Halle ei suoi 5.800 dipendenti. Posto in amministrazione controllata il 2 giugno, il marchio di abbigliamento e calzature del gruppo Vivarte aveva inizialmente lanciato sette offerte di acquisto, che hanno salvato poco più di 3.000 posti di lavoro. Con una nuova data di presentazione dei progetti fissata per il 9 giugno, entro giovedì sera sono state presentate 25 offerte e alcune delle prime proposte sono migliorate. In totale, secondo la direzione del gruppo Vivarte, sarebbero per il momento 607 punti vendita su 830, ovvero cento in più rispetto a quanto inizialmente previsto. In questo modo verrebbero preservati almeno 4.036 posti di lavoro. “Se mi fosse stato detto all’inizio di questa procedura che solo 1.770 dipendenti sarebbero stati licenziati, sarei stato felicespiega Patrick Puy, amministratore delegato di Vivarte. Le offerte presentate sono ora vincolanti. Non possono essere danneggiati, ma possono essere aggiornati. Questo è ciò che cercheremo di fare.»

Distributori che avevano…