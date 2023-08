I “must have” di Zara che non possono sfuggirti: basici per un incredibile guardaroba di base.

I “must have” di Zara che non possono sfuggirti: basici per un...

Tanto per quest’estate come per la prossima stagione, devi avere i migliori capi. Ecco quindi quali sono i must have di Zara. Sono i capi di base che non ti deluderanno mai.

Li avrai come capi spalla e sono i capi jolly che sai non ti deluderanno.

Sono i must have di Zara

Con questo vestito sarai sempre la più elegante. Ovunque tu vada, ad un cocktail, una festa, o come ospite di un matrimonio catturerai tutti gli sguardi.

Il vestito verde satinato di piume è midi e aderente realizzato in viscosa. Ha una scollatura a cuore con applicazione di piume tono su tono e si chiude con una cerniera nascosta nella cucitura. È disponibile nelle taglie dalla XS alla XL e ha un prezzo di 99,95 euro. Ora puoi averlo e riempire il tuo armadio di capi indispensabili.

Elegante e originale, Zara ha altri capi che non puoi perderti. È la tuta con scollo a V e maniche a sisa con finte tasche a filetto davanti.

Si distingue per i dettagli di aperture in vita, pinces e tasche davanti e gamba dritta. Ora puoi scegliere la tua taglia perché ora c’è da scegliere. Puoi acquistarlo per 45,95 euro.

I vestiti ibicenci danno sempre quel tocco di romanticismo che ci piace durante l’estate. Accanto al mare sono quelli che dovremmo indossare in questa stagione dell’anno. Per questo è sempre un’opzione averne uno.

In questo caso, c’è il vestito midi con scollo a V e spalline doppie. Ha un tessuto elastico tipo nido d’ape sulla schiena e dettagli di cuciture multicolore. Ora puoi trovarlo sul sito di Zara per 35,95 euro, e lo potrai sfoggiare per diverse stagioni. Sarai sempre alla moda.

Inserisci un pantaloni da ufficio e un completo giacca nella tua vita. Perché li avrai per tutte le occasioni. Lo compri con o senza blazer e va sempre bene con diverse giacche, giubbotti, cardigan, top, bluse e altro ancora.

Zara ne ha diversi. Sottolineiamo i pantaloni a vita alta con tasche davanti e finte tasche a filetto dietro. Hanno un fondo svasato e sono disponibili in rosa, anche se sul sito lo stesso modello o molto simile è disponibile in vari colori in modo da poterne avere sempre di diversi.

Il prezzo di questo capo è di 29,95 euro e è disponibile in diverse taglie per poter scegliere la tua. I must have di Zara ti accompagnano sempre.

