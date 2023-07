I modelli più belli scandinavi di IKEA per il ritorno dei giorni belli

Durante l’estate, spesso si è animati dal desiderio di cambiamento. Una voglia di ridisegnare il proprio interno. Ma per fare ciò, non bisogna scegliere uno stile qualsiasi. Optare per toni forti come il rosso o il nero in estate non è sempre una scelta molto buona. È piuttosto consigliabile adottare tonalità neutre e pastello per conferire freschezza alla tua decorazione. Uno stile che emana purezza.

Esiste un modello di decorazione che si adatta perfettamente a questa descrizione ed è il modello scandinavo. Potrai trovare una moltitudine di articoli di mobili e decorazioni scandinave presso il gigante svedese Ikea.

I modelli di mobili scandinavi Ikea per un salotto

Potrai trovare diversi modelli diversi presso il gigante svedese. Per non essere confuso e orientarti facilmente verso ciò che devi acquistare, è necessario pensare a realizzare in anticipo un moodboard.

Come creare un modello scandinavo?

Il moodboard è una tavola su cui metterai le diverse tendenze e stili che ti hanno attratto con l’obiettivo di realizzarli. Dato che la realizzazione di questa tavola è a scopi personali, puoi utilizzare tutte le immagini che trovi su internet. Una volta fatto ciò, ti sarà più facile scegliere i tuoi mobili.

Tuttavia, se non riesci a trovare ispirazioni, puoi andare direttamente sul sito di Ikea. Propone ispirazioni in base ai diversi desideri di ognuno. Altrimenti, fai una lista degli elementi che devono essere presenti in un salotto e poi scegli quelli che corrispondono a uno stile scandinavo.

I mobili Ikea

Per un divano, puoi scegliere tra il modello Slatorp 3 posti a 899 € o il modello Vimle 4 posti con chaise longue questa volta a 999 €. Per il tavolino basso hai una vasta scelta, ma devi assolutamente scegliere il modello Lovbacken in legno a 79,95 €. Per il tavolo da pranzo, preferisci un tavolo abbastanza grande con una superficie in legno. Per rompere con l’arredamento in legno unicamente, prendi un mobile TV di colore nero. Il modello Lappland a 199 € sarà perfetto.

Puoi aggiungere alcune decorazioni qua e là per dare vita al tuo spazio:

Il vaso Peralasp a 34,99 € sarà perfetto per le tue piante

Il tappeto a pelo rasato di colore beige Sporup a 75 €

un’immagine con la cornice Bjorksta a 69,95 €

Quali mobili Ikea scegliere per avere una camera in stile scandinavo?

Quindi hai capito, la chiave è avere toni neutri o pastello. A questo aggiungi alcuni mobili in legno, altri di colore bianco o nero a seconda dello stile elegante o bohémien che vuoi aggiungere al modello scandinavo.

Per l’armadio puoi scegliere tra:

Hauga di 258x55x199 cm a 527 €

Plasta di 240x57x251 cm a 638 €

Bergsbo di 250x60x201 cm a 613 €

Sono tutte disponibili in diversi colori. Fai molta attenzione alle dimensioni della tua camera e a quelle del mobile. Per non sbagliarti, puoi scaricare l’applicazione di realtà aumentata di Ikea. Permette di visualizzare gli elementi che si desidera acquistare per metterli a casa propria. Avrai così un’idea dello spazio che occuperà e potrai scegliere di conseguenza.

Come per gli armadi, hai molta scelta anche per il comodino. Mantieni lo stesso colore di quello dell’armadio che hai scelto. Puoi optare per il modello iconico Brimnes a 45 €. Hai il piccolo comò a 2 cassetti Malm a 45 €. Se hai bisogno di più spazio, la scaffalatura Jonaxel a tre scomparti a 39,99 € farà al caso tuo.

Per il materasso, scegline uno ben spesso.

Hai bisogno di una nuvola di cotone per passare delle piacevoli notti.

Opta per una rete imbottita dello stesso colore dei tuoi mobili. Il modello Espevar a 529 € è disponibile in oltre 7 colori. Per questo tipo di articolo, di solito hai una garanzia di 2 anni.

Non esitare a confrontare gli articoli tra loro. Vuoi alcuni con uno stile ben preciso, ma non serve rovinarti per questo. Devi anche leggere bene la descrizione di ogni articolo. Inoltre, Ikea mette a disposizione un servizio per aiutarti a montare i tuoi mobili.