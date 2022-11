I mobili da bagno moderni di Lidl stanno andando a ruba

Il bagno è di solito la stanza della casa che riceve meno attenzione quando si tratta di arredare i vari ambienti, ma la verità è che è molto importante e merita di essere bello e funzionale per poterlo sfruttare al meglio sotto ogni punto di vista. Oggi vi mostriamo un mobili da bagno da Lidl che è molto venduto grazie alla sua funzionalità ed estetica, un pezzo moderno che potrete sfruttare al meglio e che darà al vostro bagno un aspetto elegante… non perdetelo! Sebbene Lidl sia un negozio specializzato in prodotti alimentari, nella sua sezione di articoli per la casa si possono trovare di tanto in tanto anche alcuni mobili ideali per la casa, sempre versatili e funzionali. La catena tedesca ha successo con quasi tutto ciò che vende. e nel caso dell’arredamento, la verità è che ci azzecca sempre e in molte occasioni alcuni dei suoi pezzi diventano addirittura virali.

I mobili da bagno di Lidl di cui vi innamorerete

Questo è il Mobili da bagno ausiliari Si tratta di un bellissimo mobile dalle linee semplici ma molto attraenti e moderne, con un’estetica che vi farà innamorare a prima vista e che vi farà venire voglia di portarlo a casa il prima possibile per iniziare a usarlo. Il prezzo è quasi ridicolo, visto che costa solo 29,99 euro, un investimento che vale sicuramente la pena fare perché si tratta di un pezzo di arredamento che vi darà molto e che può durare tutta la vita se ne avrete cura. Questo mobile da bagno Lidl è un’unità ausiliaria con un cassetto, un’anta e due ripiani interni. ideale per ottenere uno spazio di archiviazione più che interessante e conservare i prodotti per l’igiene o la bellezza, gli accessori, ecc. Il suo design si adatta perfettamente a quasi tutti gli stili e presenta un’ottima finitura opaca con tonalità rovere. resistente ai graffi Il pavimento antigraffio e resistente ai graffi è facile da pulire grazie al suo rivestimento, quindi richiederà una manutenzione minima e, se ne avrete cura, potrete mantenerlo in perfette condizioni per molto tempo. Questo bellissimo mobile da bagno Lidl misura 80 cm di lunghezza, 28 cm di profondità e 32 cm di larghezza, con un peso di 14 kg.