I minimi dell’euro rispolverano il vecchio fantasma della parità con il dollaro

È una vecchia previsione di mercato, scossa più e più volte in periodi di estrema debolezza dell’euro e circostanze avverse nell’eurozona. Il lungo annunciato e mai raggiunto torna in scena la parità tra euro e dollaro dopo che il tasso di cambio tra le due valute ha è sceso ai minimi degli ultimi cinque anninel fervore della divergenza politica delle banche centrali della zona euro e degli Stati Uniti e degli ultimi eventi della guerra in Ucraina.

Ci sono stati molti analisti che si sono uniti alla discussione se questa volta sarà buona. E sono carichi di ragioni per giustificarlo o escluderlo il cambio 1:1 dell’euro/dollaro è a portata di mano. Un dibattito che è ciclico e di tanto in tanto si toglie polvere. La crisi del credito nella zona euro del 2012 o il turbolento periodo 2016-2017, quando si sono concatenate la Brexit, le elezioni in Francia e la vittoria di Donald Trump negli Stati Uniti, sono stati momenti in cui il mercato si è posizionato a favore di questo forte deprezzamento.

Questa volta non è diverso. Per ora, non ci sono ragioni per far pendere la bilancia dalla parte della maggior parte dei profeti di sventura, anche se alcune voci di mercato, come Jeremy Boulton, analista di “Reuters Markets”, affermano che le possibilità che la valuta della comunità passi di mano sono inferiori a 1 dollaro sono più elevate ora che durante la crisi del credito. “È probabile che la domanda di dollari derivante da un inasprimento significativo della politica monetaria statunitense alimenterà un calo maggiore rispetto al 2015, quando le scommesse short sull’euro hanno raggiunto un livello record e la coppia è scesa a 1,0457$”, sottolinea Boulton.

“In Le politiche della Banca centrale europea (BCE) del 2015 sono state progettate per salvare l’euro. Le attuali politiche stanno pesando su di lui ed è probabile che ci siano ulteriori divergenze con la Federal Reserve statunitense (Fed), che è disposta non solo ad aumentare pesantemente i tassi, ma anche a ridurre il bilancio. Questo potrebbe far scendere molto l’euro/dollaro”, afferma l’analista.

Per ora, I minimi quinquennali del cross si attestano leggermente al di sopra di $ 1,05. La valuta europea ha perso il supporto a 1,06$ a marzo 2020, raggiunto all’inizio della crisi del Covid, dopo la notizia che La Russia aveva interrotto la fornitura di gas naturale alla Polonia “che ha elevato la guerra nella sfera energetica”, secondo gli analisti del MUFG. Ed espone i rischi associati alla sicurezza energetica dell’Europa.

L’euro si è indebolito dall’estate e accumula un calo del 7% finora quest’anno ciò potrebbe andare oltre “anche se la BCE iniziasse ad aumentare i tassi di interesse a luglio”, afferma Michael Hewson, capo della ricerca presso CMC Markets, poiché “ci sarebbe ancora molto da fare in termini di spread sui tassi, e questo è ancora prima di iniziare a prendere in considerazione il fatto che L’Europa è molto più sensibile agli aumenti dei prezzi dell’energia per la sua dipendenza dalla Russia in questa materia”.

L’inflazione nell’Unione Europea (UE) è già a livello record del 7,6%e potrebbe aumentare ulteriormente ad aprile, “e la debolezza dell’euro non può che esacerbare questa tendenza, con i prezzi delle materie prime ai massimi pluriennali su tutta la linea”, continua l’esperto di CMC Markets.

La BCE ha affermato di non vedere alcun segno di stagflazione, “ma sembra negare”, afferma Hewson. I segnali di una riduzione dell’escalation del conflitto in Ucraina da parte della Russia sono quasi inesistenti in quanto armano le forniture di energia, quindi “è molto probabile che il margine di manovra della BCE per aumentare i tassi è molto limitato“, insiste questo esperto.

Gli analisti di Rabobank ritengono invece che “se l’approvvigionamento energetico della Germania continua nel 2022, se la recessione viene scongiurata e se il mercato continua a guardare a un inasprimento della politica della BCE nel 2022, ci si aspetterebbe sarà inoltre accantonata la parità euro/dollaro“.

IL LIVELLO CHIAVE DI 1.0340

Dalla Société Générale commentano che se non fosse per la guerra alle porte dell’Europa, “l’euro rappresenta un’ottima opportunità di acquisto”. Tuttavia, Kit Juckes, analista della banca francese, ritiene che “c’è dell’altro al ribasso”. È qui che entra in gioco l’analisi tecnica supporto formidabile dal minimo di gennaio 2017 a $ 1,0340, dove Hewson vede potenziali cadute nei prossimi giorni. “E, cosa ancora più preoccupante, la rottura di quei minimi indica anche il fatto che potremmo assistere a un movimento verso l’inversione di 1:1, oltre a un calo verso 0,9660$”, specifica l’analista di CMC Markets.

“Questi tipi di breakout dei prezzi del triangolo, se confermati su una chiusura mensile, tendono a richiedere del tempo per svilupparsi, quindi non stiamo parlando di una discesa imminente“, chiarisce l’analista. Ma assicura che “a meno che non avremo una forte ripresa dai livelli attuali, sopra 1.0850 dollari, la BCE potrebbe affrontare un problema più grande dell’aumento dei tassi“. “Ad un forte movimento discendente verso la parità, e ad un ritiro verso livelli visti per l’ultima volta più di 20 anni fa”, avverte Hewson.