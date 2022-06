I minatori di bitcoin sono in modalità capitolazione e il mercato si aspetta ulteriori ribassi

Bitcoin torna questo mercoledì per provare a superare i 30.000 dollari, dopo aver trascorso tutto il martedì sotto questa soglia, dato che era duramente respinto dal livello chiave di $ 31.500. Gli esperti sono unanimi sul fatto che raggiungere questo livello sia essenziale affinché la valuta digitale per eccellenza salga a $ 35.000. Per quanto riguarda il resto del mercato, Ethereum ha testato di nuovo $ 1.700che funzionano come una base di mercato e la capitalizzazione totale si attesta a circa 1,2 trilioni.

Tuttavia, non poche voci indicano che la volatilità dei prezzi e il costante rifiuto in tutti i tentativi della valuta digitale più scambiata sul mercato di superare la sua resistenza a breve termine, suggeriscono che attiverà una più ampia capitolazione del mercato, fino a $ 20.000. Ciò è dimostrato dai dati di Glassnode, in particolare Net Unrealized Profit/Loss (NUPL), che è una misura dei profitti e delle perdite non realizzati globali della rete in proporzione alla capitalizzazione di mercato. Questa metrica lo indica meno del 25% di questo valore rimane in profitto. “Questo è successo 3 volte dal 2015 e ogni volta ha portato a una fase di capitolazione con ulteriori cali nei mesi successivi”, afferma Marcus Sotiriou, analista di GlobalBlock.

Inoltre, il cambio di posizione netta dei minatori bitcoin mostra che sono stati venditori netti nell’ultimo mese, poiché la loro distribuzione (pressione di vendita) ha raggiunto il picco di circa 8.000 bitcoin al mese. L’esperto ritiene che il comportamento di questo settore dell’industria delle criptovalute potrebbe essere dovuto alla caduta del prezzo del file digitale per eccellenza, “che ha fatto diminuire la redditività dei miner”.

Tuttavia, dichiara di non essere preoccupato, poiché Intel sta lanciando chip minerari di seconda generazione specifici per Blockchain Nato da un’idea di Satoshi Nakamoto, che sono più efficienti della maggior parte dei loro rivali. Il minatore di criptovalute Hive Blockchain ha venduto circa 10.000 ETH per pagare l’attrezzatura mineraria Bitcoin di Intel. Questi entreranno in produzione di massa all’inizio del 2023, aumentando potenzialmente la redditività dei minatori. “Penso che questo sarà un catalizzatore per un’ulteriore adozione del mining di criptovalute a livello globale, in quanto potrebbe aiutare le società minerarie a raggiungere gli obiettivi ESG (ambientali, sociali e di governance)”, afferma Sotiriou.

Secondo l’analista, il fattore chiave per determinare se ci saranno ulteriori ribassi nei prossimi mesi è il inflazione in aumento. I dati sull’IPC statunitense di maggio vengono pubblicati venerdì e si prevede che la lettura raggiunga l’8,2% su base annua, in calo dello 0,1% rispetto all’IPC di aprile che era dell’8,3%. Il calo non è significativo e l’esperto GlobalBlock ritiene che “avremmo bisogno di vedere un calo più significativo della pressione sui prezzi affinché la Federal Reserve statunitense cambi rotta, e quindi un aumento sostenuto per le criptovalute”.