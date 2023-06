I migliori sconti su Decathlon: le scarpe Quechua che hai sempre desiderato a un prezzo sconvolgente.

Le scarpe da trekking sono uno dei tipi di calzature più venduti al mondo, soprattutto durante la stagione fredda. Ma, in realtà, le scarpe da trekking possono essere utilizzate durante tutto l’anno, soprattutto quando si svolgono attività in montagna, in quanto proteggono i piedi da qualsiasi pericolo possa presentarsi sulla propria strada. Oggi vi presentiamo le scarpe da trekking di Quechua, che sono sempre state tra le più vendute e che ora potrete acquistare a un prezzo scontatissimo… non perdete l’occasione!

Quechua è il marchio di Decathlon specializzato in articoli per la montagna, tra cui abbigliamento, calzature, attrezzature, accessori, complementi e tutto il necessario per godersi la natura con comfort e sicurezza. La società francese ha un grande team di esperti nelle diverse attività in montagna che si occupano di progettare ogni prodotto in modo specifico per offrire le migliori prestazioni nelle diverse situazioni che possono presentarsi in montagna.

Le scarpe impermeabili di Quechua che sono in offerta su Decathlon

Si tratta delle scarpe da trekking impermeabili da donna Quechua NH150 Mid blu, delle fantastiche scarpe progettate per garantire un’altissima capacità di impermeabilità, ideali per le escursioni con poco dislivello in condizioni di umidità o con pioggia. Decathlon applica attualmente uno sconto del 25% che lascia il prezzo finale a soli 29,99€, un’occasione da non perdere perché queste scarpe saranno sicuramente molto utili per molte attività.

Queste fantastiche scarpe da trekking impermeabili di Quechua garantiscono almeno 2 ore di camminata sotto la pioggia leggera, con tasselli da 4 mm che facilitano la presa e l’adesione su terreni pedonali, garantendo sicurezza e comfort durante la camminata. Inoltre, queste scarpe hanno un interessante rinforzo sintetico sulla punta per offrire una maggiore resistenza e prevenire l’abrasione causata dagli elementi che si possono incontrare sul percorso.

La parte superiore delle scarpe è realizzata in schiuma, il che le rende molto comode, e uno dei loro punti di forza è la loro membrana impermeabile e traspirante, testata in condizioni di pioggia durante 2 ore di camminata. Hanno una suola in gomma alveolare, ideale per godere della migliore ammortizzazione sui sentieri pedonali, e la composizione e il design della suola facilitano l’aderenza e la presa.

Altre caratteristiche molto interessanti includono i lacci sulla parte superiore della scarpa per una buona presa, una soletta da 5 mm traspirante e rimovibile, il collo della caviglia in schiuma e le pioli da 4 mm che facilitano l’evacuazione del fango in modo efficace. Ogni scarpa ha un peso di soli 360 g per la taglia 39.