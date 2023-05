I migliori look trasparenti che slanciano la figura

Le trasparenze: la tendenza moda della primavera 2021

La primavera è arrivata e con essa una delle tendenze più virali della stagione: le trasparenze. Lo confermano le passerelle di moda e lo street style. Per questo motivo, i brand hanno lanciato diverse proposte di abbigliamento e accessori per creare look con trasparenze molto favorevoli.

Zara: top e gonna semitrasparenti

Zara ha nella sua nuova collezione primavera un bellissimo completo di top e gonna semitrasparente, ideale sia per un’occasione speciale di giorno che di sera. La parte superiore è un top di colore malva, con collo rotondo e maniche lunghe, dal taglio elegante e leggero. La gonna, in punto semitrasparente, ha vita alta con cintura elastica ed è disponibile al prezzo di 29,95 euro.

Mango: sandali con tacco e vinile trasparente

Le trasparenze si applicano anche alle calzature, come le sandali di Mango con punta quadrata e inserto in vinile trasparente. Adatte ad un’occasione elegante, sono perfette per abbinarle ad un vestito bianco mini o un lungo nero incrociato. Il tacco misura 9 cm di altezza, mentre il prezzo è di 59,99 euro.

Pull&Bear: la camiseta verde asimmetrica

Per un look esplosivo, la nuova collezione di Pull&Bear ha una camiseta verde asimmetrica con manica, sexy e versatile. Perfetta da abbinare ai jeans o ad una gonna di denim. Ideale per una serata con le amiche, la maglietta è disponibile al prezzo di 19,99 euro.

Asos: top rosa con dettaglio di lazada

Asos si unisce alla tendenza delle trasparenze con questo top rosa corto con dettaglio di lazada sul petto. Perfetto per la sera, con un paio di pantaloni palazzo neri e sandali con tacco a spillo e plateau. Il top è lungo le maniche e ha un ampio collo. Il prezzo è di 49,99 euro.

In sintesi, hai molte opzioni a tua disposizione per sfoggiare le trasparenze con stile.

4.8/5 - (6 votes)