I migliori armadi Ikea per mantenere la tua casa in ordine anche se è piccola

I migliori armadi Ikea per mantenere la tua casa in ordine anche...

Al momento di arredare una casa piccola, diventa essenziale misurare fino all’ultimo centimetro lo spazio disponibile e in questo senso Ikea è specialista, in quanto offre una serie infinita di mobili adatti a tutti i tipi di spazi, ma particolarmente adatti per angoli piccoli. Questo è il caso di molti dei loro armadi, tra cui abbiamo anche bellissimi design di ottima qualità. Se stai cercando un nuovo armadio, questi sono quelli di cui hai bisogno: gli armadi Ikea perfetti per mantenere la tua casa pulita anche se è piccola.

Armadi Ikea perfetti per una casa piccola

Stai cercando un nuovo armadio per la tua casa? Vuoi sfruttare al massimo lo spazio e il budget? Ikea offre una vasta gamma di armadi adatti a qualsiasi stile e esigenza, ma questi sette sono senza dubbio i migliori.

Armadio GURSKEN

L’armadio GURSKEN è un modello di base che puoi posizionare ovunque e che ha una barra per i vestiti e una mensola superiore. Ha un design semplice ed elegante, con una finitura in beige chiaro che si abbina a qualsiasi arredamento. Il suo prezzo è di 69,99 € e le sue dimensioni sono 49 x 55 x 186 cm. È realizzato in truciolato e fibra a media densità, rivestiti con carta laminata. È facile da pulire con un panno umido e un detergente delicato. Inoltre, include un dispositivo di sicurezza che consente di fissare l’armadio al muro per evitare ribaltamenti e incidenti.

Armadio KLEPPSTAD

L’armadio KLEPPSTAD è un modello che offre tutte le funzioni di base di cui hai bisogno in un armadio. Ha due porte che si aprono verso l’esterno, e all’interno c’è una barra per appendere i vestiti e un ripiano superiore. Il suo colore bianco gli conferisce un aspetto luminoso e moderno, e il prezzo è di 99,99 €. Le sue dimensioni sono 79 x 176 cm, quindi anche se sembra troppo grande è ideale per conservare un buon quantitativo di vestiti, anche se la camera è piccola. L’armadio KLEPPSTAD è realizzato in truciolato e fibra a media densità, rivestiti con carta laminata. Come l’armadio GURSKEN, si pulisce facilmente con un panno umido e un detergente delicato. E se hai bisogno di più spazio di archiviazione e c’è spazio in camera, puoi aggiungere un altro armadio della serie KLEPPSTAD, poiché sono modulari e possono essere combinati tra loro.

Armadio RAKKESTAD

L’armadio RAKKESTAD è un altro modello che offre le stesse funzioni di base dell’armadio KLEPPSTAD, ma con una finitura diversa. Il suo colore nero-marrone gli conferisce un tocco di calore ed eleganza, e contrasta con il bianco delle porte. Il prezzo è di 119 € e le dimensioni sono 79 x 176 cm. L’armadio RAKKESTAD è realizzato in truciolato e fibra a media densità, rivestiti con carta laminata. Le porte hanno una struttura in fibra a media densità, anch’esse rivestite con carta laminata. Come gli altri modelli, si pulisce facilmente con un panno umido e un detergente delicato. Include anche un dispositivo di sicurezza che consente di fissare l’armadio al muro.

Armadio VILHATTEN

L’armadio VILHATTEN è un modello che offre più opzioni di archiviazione rispetto ai modelli precedenti. Oltre a avere due porte che si aprono verso l’esterno, e una barra e un ripiano all’interno, ha anche due cassetti nella parte inferiore, dove puoi conservare piccoli oggetti. La finitura in effetto rovere gli conferisce un aspetto accogliente e naturale, e il prezzo è di 169 €. Le sue dimensioni sono 88 x 58 x 208 cm.

Armadio TYSSEDAL

L’armadio TYSSEDAL è un modello che offre una funzione extra che potrebbe essere molto utile. Oltre a avere due porte che si aprono verso l’esterno, e una barra e un ripiano all’interno, ha uno specchio sulle porte, dove puoi guardarti prima di uscire di casa. Ha anche una scanalatura nella parte superiore, dove puoi appendere un appendiabiti con i vestiti che indosserai il giorno successivo, così da risparmiare tempo al mattino. Il suo colore bianco gli conferisce un aspetto leggero e artigianale, e il prezzo è di 329 €. Le sue dimensioni sono 88 x 58 x 208 cm.

Armadio NORDKISA

L’armadio NORDKISA è un modello che offre una soluzione originale e funzionale per conservare e mostrare i tuoi vestiti. Ha una porta scorrevole su un lato e un lato fisso sull’altro, che puoi utilizzare come divisorio se fissi uno dei lati corti dell’armadio al muro. Il prezzo è di 299 € e le dimensioni sono 120 x 186 cm.

Armadio IDANÄS

L’armadio IDANÄS è un modello che offre una visione chiara e comoda dei tuoi vestiti. Ha un design aperto che ti permette di vedere e avere a portata di mano ciò di cui hai bisogno. Il suo colore nero gli conferisce un tocco di eleganza e contrasto, e il prezzo è di 199 €. Le sue dimensioni sono 59 x 211 cm.

4.7/5 - (12 votes)