I migliori alberi di Natale di IKEA: tutte le dimensioni e i prezzi disponibili

Il Natale è alle porte e se non hai ancora scelto il tuo albero, Ikea ha soluzioni perfette per te. Questa nota catena svedese propone una vasta gamma di alberi di Natale artificiali, che non solo hanno un aspetto affascinante e realistico, ma sono anche ecologici e durevoli. Alcuni di questi alberi sono già dotati di luci LED integrate, eliminando così la necessità di preoccuparsi di cavi e batterie. Prendi appunti, perché questi sono gli alberi di Natale di Ikea che ci hanno colpito. Così tanto che non sappiamo quale scegliere!

Le opzioni migliori per il Natale da Ikea

Gli alberi di Natale artificiali di Ikea rappresentano una scelta intelligente e sostenibile per abbellire la tua casa durante questa magica stagione. Essendo artificiali, non richiedono acqua né particolari cure e si mantengono in perfette condizioni anno dopo anno. Inoltre, essendo realizzati con materiali riciclati, aiutano a ridurre il nostro impatto ambientale e a risparmiare risorse. E la cosa più sorprendente è che il loro design è così realistico che nessuno potrebbe immaginare che non siano naturali. Ecco alcuni modelli che ci hanno colpito particolarmente.

Albero di Natale VINTERFINT da 180 cm

Questo albero di Natale di dimensioni medie è ideale per interni o esterni. Ha un aspetto molto naturale e rigoglioso, ed è realizzato con un 50% di plastica riciclata. Non è pungente e occupa poco spazio, sia da montato che da riposto. Con un altezza di 180 cm e un prezzo di 39,99 euro, in offerta rispetto ai 59,99 euro di listino, puoi decorarlo come preferisci con palline, ghirlande e decorazioni a tuo piacimento.

Pianta artificiale VINTERFINT con LED da 12 cm

Se cerchi un’opzione più piccola e originale, questo modello ti stupirà. Si tratta di una pianta artificiale a forma di albero di Natale dotata di 12 luci LED a batteria. Ha un’altezza di 12 cm e un costo di 9,99 euro. Puoi posizionarlo su un tavolo, una scrivania o vicino alla finestra, scegliendo il vaso che più ti piace. Puoi anche abbellirlo con alcune palline per dargli un tocco festoso, oppure metterlo sul balcone.

Albero di Natale VINTERFINT da 210 cm

Se desideri un albero grande e impressionante, questo modello è quello che fa per te. Ha un aspetto splendido e rigoglioso, ed è realizzato con un 50% di plastica riciclata. Non è pungente e occupa poco spazio, sia che sia montato che riposto. Con un’altezza di 210 cm e un prezzo di 99,99 euro, puoi decorarlo con le tue decorazioni preferite o lasciarlo brillare da solo.

Come puoi vedere, Ikea ha alberi di Natale per ogni gusto e ogni budget. Non aspettare oltre e scegli il tuo prima che esauriscano!