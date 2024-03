I microonde con grill che stanno spopolando da LIDL

Questo primavera, Lidl offre una promozione imperdibile sul suo forno a microonde Severin con funzioni pratiche multiple.

Questo mese, Lidl offre un prezzo eccezionale sul suo forno a microonde dal design elegante. Non perdete questa macchina con molte funzioni utili da avere nella vostra cucina!

Un altro mese di ottime offerte da Lidl!

Se venite a Lidl questa primavera, avete fatto centro! Infatti, Lidl, noto per il suo impegno nell'aiutare i clienti con budget limitati, offre una serie di promozioni per accogliere la bella stagione.

Il discount, sempre più popolare tra i consumatori in tempi di inflazione, continua a offrire vantaggi. Con Lidl, il vostro potere d'acquisto è garantito grazie a prezzi convenienti.

Un microonde compatto e ad alte prestazioni

Ad esempio, il microonde Severin, disponibile in vendita unica presso l'azienda tedesca. Questo modello può fare praticamente di tutto. Ha una capacità di 20 L, ideale per cuocere e riscaldare tutti i vostri piatti.

Con una potenza massima di 800 W, questo modello dal design raffinato dispone di nove programmi per riscaldare a varie temperature i vostri alimenti delicati. Inoltre, è dotato di una funzione grill molto utile per determinate preparazioni, ideale per gratinati o per riscaldare pane congelato, ad esempio.

Grazie ai suoi comandi rotativi, è possibile impostare il tempo di cottura fino a 30 minuti. Un segnale acustico vi avviserà quando il tempo sarà trascorso. Questo forno, venduto a 109 € da Lidl, garantisce una cottura perfetta degli alimenti, anche senza l'uso del piatto rotante, grazie al suo design che assicura una migliore distribuzione del calore.

Non lasciatevi ingannare dalle dimensioni di questa apparecchiatura. Anche se occupa poco spazio in cucina, ha comunque una grande capacità.

Con esso, sarete in grado di cuocere le vostre torte, quiches, gratinati o anche le vostre torte. Tuttavia, fate attenzione a non mettere qualsiasi contenitore a contatto con il vostro apparecchio, perché i piatti in plastica sono proibiti.

Per non commettere errori, leggete attentamente le istruzioni fornite con l'apparecchio per poterlo utilizzare facilmente. Per quanto riguarda la sua manutenzione, non presenta difficoltà. Una spugna imbevuta di detergente delicato sarà sufficiente per renderlo come nuovo.