“I mercati hanno la memoria corta e gli investitori torneranno alle ‘criptovalute'”

Siamo pienamente all’ultimo mese di un primo semestre del 2022 in cui il turbolenza e cigni neri sono stati quasi la nuova normalità per tutti i mercati finanziari. Le criptovalute non sono state escluse dal caos generalizzato tra la guerra in Ucraina, l’inasprimento delle banche centrali, in particolare la Federal Reserve statunitense (Fed), ma anche la Banca centrale europea (BCE), e le sofferenze della pandemia che hanno stato particolarmente evidente in Asia, per non parlare dell’inflazione e di altri sviluppi.

All’inizio dell’anno avevamo esplorato con Ramiro Martínez-Pardo, CEO e co-fondatore di HeyTrade, il rischio che l’inflazione sorprendesse negativamente al rialzo, “come si sta facendo”, afferma l’esperto. “Tutto questo (ovviamente insieme all’invasione dell’Ucraina) ha fatto i mercati hanno avuto uno dei peggiori inizi dell’anno nella loro storia. Tuttavia, sembrano continuare a presumere che lo scenario più probabile sia un atterraggio morbido e che le banche centrali saranno in grado di ridurre l’inflazione senza trascinare le economie in una profonda recessione. Rimangono, quindi, significativi rischi al ribasso”, riflette.

Dall’inizio dell’anno e fino al 1 giugno, il Eurostoxx ha perso il 12%. A Wall Street, il Nasdaq ha lasciato oltre il 24%. Per quanto riguarda il mercato delle criptovalute, 1 trilione di capitalizzazione di mercato è evaporato in questo periodomentre bitcoin è sceso del 35%.

Martínez-Pardo sottolinea che “oltre al macroambiente e al comportamento dei mercati in generale, i ‘crypto’ hanno avuto le loro notizie poco positive“Questo è uno dei motivi principali per cui bitcoin ha aderito all’ultimo minuto e senza troppa convinzione al rally di borsa delle ultime settimane, una corsa rialzista in un mercato ribassista, secondo gli analisti. Il motivo, a parere del CEO di HeyTrade, che vediamo anche nel settore tecnologico, “è che gli investitori stanno cercando di essere più selettivi negli asset su cui scommettono (al contrario di un momento in cui tutto sembrava salire), e il ‘crypto’ in particolare è guardato con più sospetto che durante il ‘mercato rialzista’ degli ultimi anni”.

Decisamente, l’affondamento della Terra è stato il catalizzatore di questo nuovo contesto e ha generato riluttanza tra gli investitori. La debacle blockchain che ha portato alla scomparsa della stablecoin UST, del dollaro terra e del token LUNA, ora ribattezzato LUNA classic, ha inferto un duro colpo alla fiducia degli investitori e innescato una fuga di fondi del settore. Prima di questo evento, gli esperti hanno sottolineato che le criptovalute reggevano relativamente bene le vendite in altri mercati perché i fondamenti dell’ecosistema erano solidi. La catastrofe blockchain di Do Kwnon ha dimostrato che si sbagliavano.

Sul fatto che gli investitori usciti da questo episodio rientrino o meno nelle criptovalute, Ramírez-Pardo sottolinea che “i mercati in generale hanno una memoria più breve di quanto sembri…ne è prova il lancio della nuova moneta LUNA e il fatto che alcuni investitori abbiano voluto investirvi. Quindi non escluderei il ritorno degli investitori (come alcuni sembrano fare con la nuova LUNA).”

NFT ED ETHEREUM

Come per altri settori del mercato, l’esperto si rivolge ai token non fungibili (NFT). “Ci sono stati casi di alto profilo di furto e problemi simili. Senza dubbio, hanno ancora molti problemi e probabilmente dovremo aspettare un po’ di tempo prima che emergano nuove soluzioni e il mercato NFT si evolva per fare davvero un altro passo avanti. Se dovessi scommettere dove continueremo a vedere la sua evoluzione, sarebbe nell’industria dei videogiochi”, spiega.

Infine, in vista dei prossimi mesi, uno degli eventi più attesi è il Cambiamento del meccanismo di consenso di Ethereum, da prova di lavoro a prova di partecipazione, che sta generando grandi aspettative, come riflette Martínez-Pardo. “Si tratta di un cambiamento importante, ma è qualcosa noto da molto tempo che dovrebbe già riflettersi nel prezzo. È quindi impossibile sapere o anticipare come potrebbe influire sul prezzo”, conclude.