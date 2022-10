i medici lo avvertono

Ci sono certi Alimenti che non sono così sano come appaiono Il caso di cui parleremo in seguito si riferisce ad a cena più utile per la sua velocità, semplicità e buon gusto, anche se potrebbe danneggiare la nostra salutesecondo medici e nutrizionisti.

Non è né più né meno del famoso ‘bikini’ o Mescolare il paninoche è fatto con fette di pane, prosciutto e formaggio. Ma prima di buttarti le mani in testa e cancellarci per sempre, dovresti sapere che questo ha un Motivoe si trova nel qualità degli ingredienti che di solito si usano per cucinare questo piatto. Ve lo spieghiamo di seguito.

Pane bianco a fette

Per prima cosa, parliamo del pane. Normalmente, per questo piatto a pane bianco a fette. Questo è composto da farine raffinate, che sono sottoposti a processi che ne riducono la qualità nutrizionale, a differenza del pane integrale. Pertanto, il pane bianco può essere negativo per la salute perché aumenta livelli di zucchero nel sangueaumenta la tendenza a accumulare grasso e può produrre a effetto infiammatorio nel nostro corpo.

Prosciutto cotto

Il prossimo ingrediente controverso è il prosciutto che usiamo. Al momento dell’acquisto di un prosciutto York o prosciutto cotto nel Supermercatoè molto importante guardare l’elenco degli ingredienti, e soprattutto il percentuale effettiva di carne di maiale che contiene la salsiccia che andremo ad acquistare. Sebbene sia sorprendente, ci sono prosciutti che contengono solo il 55% o il 60% di carne vera e il resto degli ingredienti aggiunti non sono i più raccomandati per la salute. L’ideale è utilizzare un prosciutto cotto che contenga almeno l’85% di carne di maiale.

Formaggio

Infine, è necessario parlare di formaggio. Purtroppo spesso i formaggi usati per fare i panini o gli spuntini sono di scarsa qualità – come il tipicotranche‘- e contengono ingredienti come oli raffinati o additivi che li fanno ultra-elaborato. Secondo i nutrizionisti, un formaggio per essere considerato di buona qualità deve contenere latte, sale, fermenti lattici e caglio; senza estendersi molto oltre la sua lista di ingredienti.