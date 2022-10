I medici inaugurano un memoriale per non dimenticare cosa ha significato la pandemia

dolore che soffre, rafforzamento di collegamento della professione e impegno è il significato di ‘no’, un scultura originale dell’artista Joan-Pere Viladecans che è stato inaugurato questo giovedì al di fuori del Collegio Ufficiale di Metges di Barcellona (COMB), nel Paseo de la Bonanova, dove verrà installato. L’opera, visibile dalla strada, è stata eseguita a omaggio al compito e impegno dei medici e di altri sanitari durante il covid-19, e più specialmente in memoria dei compagni deceduto a causa del virus e di coloro che ancora portano conseguenze.

“È un memoriale di cosa significava la pandemia per la professione. Non vogliamo dimenticarlo”. il presidente del COMB ha sottolineato, Giacomo Padro, a questo diario. In un momento in cui il virus è di nuovo in aumento (sebbene “nulla a che vedere con quello che è successo un anno o due fa”), Padrós ha espresso la sua preoccupazione per il “relax eccessivo” percepito nella società e anche tra la collettività sanitaria quando si tratta di proteggiti dal covid-19. “Il virus non è più percepito come aggressivo e non c’è sensazione di minaccia. Ma abbiamo bisogno che le persone continuino a comportarsi in modo responsabile: negli spazi chiusi il mascherina deve essere utilizzato e dobbiamo continuare a essere vaccinati”, ha chiesto.

‘Nus’ è una scultura in resina e acciaio inossidabile, alta due metri e mezzo e 400 chili di peso. È, secondo Joan-Pere Viladecans, “la figura di un grosso nodo [que simboliza la unión de sanitarios y pacientes] nel mezzo di una corda tesa che nasce da un supporto con forme ambigue che, da un lato, rappresentano il onde mediterranee e, d’altra parte, ricordano elementi che fanno riferimento virus, batteri o microbi”. “Abbiamo visto il male assoluto, ma anche il bene assoluto: il personale sanitario ha dato tutto, anche rischiando la vita”, ha sottolineato Padrós nel suo discorso al pubblico.

“Ci siamo persi”

Diversi medici sono stati presenti all’atto COMB. “All’inizio era qualcosa di così sconosciuto eravamo persi. Ma la scienza ci ha aperto la strada”, ha detto. Daniel Paredes, CAP Navarcles medico di famiglia. Egli, inoltre, era anche paziente ed era iammesso in terapia intensiva.

“Mi sono alzato la mattina e ho dovuto pensare a quello che stavamo vivendo Non era un film spaventoso ma qualcosa di reale”, ha ricordato Marta Vidal, internista presso l’ospedale Sant Joan de Déu di Martorell. La “paura” di contagiare la famiglia, la “solitudine” dei pazienti… “E ricordo anche che grazie a noi perché il mondo si era fermato ma Ci sentiamo molto utili”. Vidal ha spiegato.

Concerto di Manu Guix

La scultura ‘Nus’ è stata presentata questo giovedì nell’ambito di un atto a cui ha partecipato anche il ‘consulente’ della Salute, Manuel Balcells, e il Segretario alla Sanità Pubblica, teste di carmen, tra le altre personalità politico-sanitarie. Inoltre, il musicista Manu Guix ei membri dell’orchestra medica Ars Medica hanno fornito l’accompagnamento musicale per l’atto.