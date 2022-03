I medici di base difendono l’uso della mascherina all’interno

Il presidente del Società spagnola di medici di base (Semergen), il dottore Giuseppe Poloè favorevole al mantenimento del mascherina negli spazi interni. Come ha spiegato, sia l’uso delle mascherine negli spazi chiusi che il resto delle misure precauzionali e di isolamento dovrebbero essere estese fino a quando la situazione del coronavirus “non sarà più o meno controllata”.

diversità di opinioni

In merito alle prove scientifiche a sostegno della sua posizione, Polo ha affermato che l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso è “un problema molto dibattuto” in cui gli esperti non sono d’accordo, poiché, contrariamente alla loro posizione, in molti già approvano la rimozione del suo obbligo. Inoltre, il massimo rappresentante di Semergen ha anche sottolineato l’importanza del metodi precauzionali contro il virus.

Il medico ha anche sostenuto che la pandemia oggi va vista “molto attenzione“, perché “forse il sesta ondata” ma recentemente è stato osservato “un piccolo aumento dell’incidenza”.

Vivere con il virus

Durante la sua apparizione, Polo ha sottolineato che dovremo vedere cosa accadrà dopo settimana Santaquando aumentare i contatti socialicosì come ha chiesto cautela dopo l’esperienza ottenuta dalle diverse mutazioni sviluppate dal virus.

In relazione a un possibile insediamento per il coronavirus della rete sentinella che viene utilizzata in caso di influenza, il Polo ha ritenuto che “è una possibilità che si debbano avviare i lavori perché forse questa malattia rimarrà come endemico“Nonostante questo, il medico si è rifiutato di parlare oggi “di cambiamenti o influenza” di covid-19 a causa del suo alta incidenza e a numero di morti.