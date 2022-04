I medici chiedono che la salute aumenti il ​​prezzo e l’età del consumo di alcol

Medici e operatori sanitari spagnoli chiedono che la salute disegno di legge preliminare per la prevenzione del consumo di alcol nei minori incorporare a aumento di prezzo di bevande alcoliche, compreso vino e birrae del età di consumooltre a un rigoroso controllo dei punti vendita per combattere la bottiglia.

Ciò si riflette nei contributi alla bozza, a cui EFE ha avuto accesso, di enti scientifici come il Società Spagnola di Medicina di Famiglia e di Comunità (SEMFYC), quella di Sanità pubblica e amministrazione sanitaria (SESP), il Società Spagnola di Epidemiologia (VEDERE) O il Società scientifica per gli studi sull’alcol-socidroalcolin quello che è il segnale di partenza nell’elaborazione della nuova legge.

Una tassa per aumentare il prezzo dell’alcol

Il ministero della Salute e il Delegazione del governo per lui Piano nazionale sulla droga aperta alla consultazione pubblica disegno di legge per proteggere i minori dagli effetti negativi dell’alcol e “impedire attività e comportamenti volti a promuoverne, favorirne o facilitarne il consumo”.

La salute intende combattere bottiglie grandi e mira quindi a promuovere "i sani stili di vita dei minori e la loro educazione al consumo di bevande alcoliche", come precisato negli obiettivi della norma che questo legislatore si propone di sviluppare e che, a priori, non distingue vino o birra da altre bevande alcoliche ad alta gradazione.

Tra i 39 enti che hanno apportato contributi per guidare la bozza ministeriale, il SEMFYC chiede alla Salute di istituire un “aumento del prezzo delle bevande alcoliche attraverso una tassa speciale“-in Spagna costano il 19% in meno rispetto alla media europea-, mentre SESPAS, SEE e Socidrogalcohol parlano di ridurre l’accessibilità attraverso le tasse o di fissare un “prezzo minimo”.

“Rivalutare e aumentare l’età legale per bere”

Vogliono anche medici e operatori sanitari ritardare l’età del vero inizio del consumo di alcol in Spagnaattualmente a 14 anni, poiché i minori che iniziano a bere a quell’età hanno sei volte più probabilità di avere problemi legati all’alcol nel corso della loro vita rispetto a quelli che iniziano a 21, l’età legale per iniziare il consumo stabilita in molti paesi.

Il SEMFYC chiede alla Salute di scommettere su un "accordo sociale affinché venga rispettata la maggiore età" del 18 anni per l'inizio del consumo di alcol e impostare "regole rigide" nel file regolamentazione dei punti venditauna limitazione degli orari di vendita, una riduzione della pubblicità e delle sponsorizzazioni e sanzioni economiche per il consumo su strade pubblichecioè mettere al bando alcune grosse bottiglie che sono già perseguitate da tante ordinanze comunali.

I professionisti del Socidrogalcohol vanno oltre e chiedono”rivalutare e aumentare l’età legale per bere“delle bevande alcoliche secondo la maturità neuronale, come è stato fatto in altri paesi. SESPAS e SEE, dal canto loro, auspicano un “cambiamento culturale” per ridurre i consumi rischiosi e i coma etilico che si registrano più frequentemente tra i minori.