I look totali di Decathlon che vedrai in tutte le palestre nel 2024

Le ultime tendenze in abbigliamento sportivo Decathlon per il 2024

Se non rinunci mai all'attività fisica, nemmeno in inverno, sicuramente sarai interessato a scoprire le ultime tendenze in fatto di abbigliamento e accessori per la palestra. Decathlon, la marca leader nel settore sportivo, offre un'ampia varietà di look per permetterti di svolgere la tua attività preferita con comodità, stile e ad un prezzo imbattibile. Prendi nota, perché questi sono i total look Decathlon che vedrai in tutte le palestre nel 2024.

Promozione esclusiva Decathlon dal 19 al 31 gennaio 2024

Dal 19 al 31 gennaio 2024, potrai beneficiare di una promozione esclusiva: se acquisti un capo superiore e uno inferiore dei marchi Domyos e/o Kimjaly, riceverai uno sconto del 15% sull'intero look al momento del pagamento. Questa offerta è valida sia online che tramite l'app Decathlon, e solo per prodotti senza sconto precedente.

Look Decathlon con sconto extra

Vuoi sapere quali sono i look più alla moda per quest'anno? Ecco alcuni esempi che sicuramente ti piaceranno.

Look con pantaloni jogger e canottiera

Questo look è perfetto per chi cerca un outfit comodo e versatile, che si adatti sia all'allenamento in palestra che alla vita quotidiana. Il pantalone jogger fitness retto in cotone Domyos da donna, in nero, è un pezzo fondamentale per ogni sessione di allenamento. Realizzato in tessuto da 270 g/m², offre resistenza e una sensazione di morbidezza sulla pelle. Il prezzo di questo look è di 22,98 €, ma grazie alla promozione di Decathlon, lo pagherai solo 19,53 €.

Look con felpa rosa e leggings fitness

Questo look è ideale per chi desidera un outfit femminile e funzionale, che permetta di fare sport con comfort e stile. La felpa fitness da donna Domyos 100 rosa ti manterrà al caldo nei giorni più freddi. Ha un costo di 16,98 €, ma con la promozione di Decathlon, lo pagherai solo 14,43 €.

Look con giacca fitness e pantaloni jogger grigi

Questo look è ideale per chi desidera un outfit sportivo e alla moda. La giacca fitness con cerniera da donna Domyos in nero ti proteggerà dal freddo. Questo look ha un prezzo di 44,98 €, ma con la promozione di Decathlon, lo pagherai solo 38,23 €.

Look con felpa e pantaloncini

Questo look è perfetto per chi desidera un outfit sportivo e casual. La sudadera chaqueta fitness con capucha Hombre Domyos 100 negro ti manterrà al caldo. Questo look ha un prezzo di 39,98 €, ma con la promozione di Decathlon, lo pagherai solo 33,98 €.

Look con felpa a collo rotondo e pantaloni jogger

Questo look è ideale per chi desidera un outfit sportivo e casual. La sudadera fitness reta a collo rotondo Hombre Domyos Essentiel beige ti manterrà al caldo. Questo look ha un prezzo di 42,98 €, ma con la promozione di Decathlon, lo pagherai solo 36,53 €.

