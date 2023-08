I look della principessa Leonor che stanno facendo parlare di sé e per cui la stanno confrontando con Meghan Markle

I look della principessa Leonor che stanno facendo parlare di sé e...

Alcune esperte di moda vedono nei look della principessa Leonor un chiaro riflesso dello stile di Meghan Markle. Le diverse case reali hanno dei protocolli di abbigliamento che influenzano totalmente la nostra principessa. Leonor è un’adolescente che compirà 18 anni tra qualche settimana e fin dalla nascita è stata esposta, diventando un punto di riferimento. Quindi, nonostante sia solo una bambina, ha già uno stile di vestire piuttosto definito, con alcuni look che ricordano Meghan Markle.

Questi sono i look della principessa Leonor che vengono paragonati a quelli di Meghan Markle

Meghan Markle ha avuto una vita radicalmente diversa da quella della principessa Leonor. Prima di sposare un principe, era un’attrice conosciuta in tutto il mondo. È arrivata nella casa reale britannica, separata e sulla soglia dei 40 anni, quindi aveva già uno stile definito che gli specialisti di protocollo si sono occupati di perfezionare.

Gli abiti fluidi, come quello indossato dalla principessa Leonor prima della consegna dei premi a lei dedicati, sono uno dei capi oggetto di dibattito. La realtà è che si tratta solo di un vestito midi, che forse era più adatto a una donna più anziana che a un’adolescente. A Leonor sta bene tutto, ma era molto adatto a una donna della stessa età di Meghan Markle.

Anche la moglie del principe Harry ha indossato abiti tipo blazer. Un tipo di indumento che Leonor ha sfoggiato nella sua laurea. Un giorno molto speciale nella vita di questa giovane che non ha esitato a darsi completamente. Indossava un vestito molto professionale con dei dettagli che la facevano sembrare più grande, proprio quello che ci si aspetta in un giorno in cui si lasciano alle spalle gli studi obbligatori e si comincia a definire il futuro.

La blazer a quadri principe di Galles della principessa Leonor potrebbe essere nel guardaroba di Meghan Markle o di qualsiasi donna di oltre 40 anni. È un tipo di capo che le giovani di solito non indossano, almeno non a 17 anni. Leonor si è anticipata a tutte della sua età e lo ha fatto con un capo che sicuramente indosserà molto. La blazer con cui partecipa ai suoi impegni ufficiali e che sicuramente è uno dei pezzi preferiti della regina Letizia ha fatto molto parlare di sé.

