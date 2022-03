I livelli di controllo in bitcoin sono molto chiari: sopra i 46.000$ risorgerà

Le sensazioni in bitcoin stanno migliorando ogni settimana che passa, ma la realtà è che finché il prezzo continuerà a essere scambiato sotto i 45.500-46.000$, tutto rimarrà esattamente lo stesso.

Analisi tecnica TRIANGOLO SIMMETRICO S1 35500 S2 32855 R1 46000 R2 52200 Breve termine Medio termine Lungo termine

Il futuro del bitcoin continua immerso in un triangolo impeccabile (alti e minimi più bassi) e indipendentemente dal tipo di triangolo che stai modellando, la chiave è vedere dove finisce per saltare il prezzo. Se si rompe al di sopra, è normale che mostri un significativo allungamento verso l’alto e se si rompe al di sotto, vedremo cadute significative. E in questo momento il prezzo è scambiato un po’ più vicino al massimo che al minimo, ma è ancora scambiato nella zona di nessuno.

Ma ciò che sembra chiaro è che un potenziale breakout, con slack e con volume (e se è in candele settimanali, meglio che meglio) attiverebbe un chiaro segnale di acquisto nel sottostante. La chiave è nei 46.000 dollari, il massimo di febbraio. Al di sopra di questa resistenza, è normale finire per cercare livelli vicini ai 60.000$ (la larghezza del triangolo) con un’alta probabilità di finire per attaccare i massimi storici a 69.255$.

Allo stesso modo in cui se rompesse la base del triangolo, fisserebbe una rotta per i minimi della scorsa estate a $ 29.000. Personalmente, oggi vedo più probabile un’uscita al rialzo, anche se la ‘sensazione’ che si ha è di scarsa utilità. L’importante è cosa dice il prezzo e solo il prezzo. Aspettiamo.