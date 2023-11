I guanti in pelle salamandra di Zara sono la novità dell’inverno 2023

L’inverno è alle porte dovremo proteggerci dal freddo senza rinunciare allo stile. E allora via alle giacche più pesanti, alle maglie calde e agli accessori. Ecco la novità della stagione.

I guanti in pelle salamandra di Zara

Questi guanti in pelle salamandra sono di Zara e si indossano nelle occasioni più eleganti. Coprono perfettamente, stanno bene con un blazer, un vestito corto, una gonna e anche con le scarpe dal tacco medio. La decorazione metallica a forma di salamandra li rende un accessorio unico, che non passa di certo inosservato.

Lo stile si fa Green

I guanti in pelle salamandra di Zara sono l’accessorio ideale per le serate di festa e per proteggersi dal freddo. Realizzati in pelle 100%, dureranno per molte stagioni all’insegna dello stile. Per Zara, la cura dei propri prodotti è anche rispetto per l’ambiente.

Infatti, il marchio offre prodotti di qualità e rispetta lo standard Green to Wear 2.0, che mira a ridurre al minimo l’impatto ambientale della produzione tessile. Per questo hanno sviluppato il programma The List di Inditex, che aiuta a garantire la trasparenza dei processi produttivi e la sicurezza e la salubrità dei prodotti.

Istruzioni per il lavaggio

La pelle è un materiale naturale resistente, ma può essere delicato, per questo bisogna evitare l’umidità, il calore, i prodotti chimici o la pioggia, che possono danneggiarla. I capi in pelle devono essere portati in una tintoria specializzata. In questo caso, i guanti in pelle salamandra non vanno lavati né stirati, non devono essere trattati con candeggina o prodotti sbiancanti e non possono essere messi in asciugatrice né lavati a secco.

I guanti in pelle salamandra di Zara costano 49,95 euro. Data l’alta qualità della pelle, sono l’accessorio ideale per il nostro look o il regalo perfetto per una persona speciale.

Disponibili nelle taglie M e L, non potrete più fare a meno di indossarli!

