I guanti di pelle sono un must dell’inverno per proteggervi dal freddo

I guanti sono un accessorio indispensabile nel nostro guardaroba per la stagione autunno-inverno. La maggior parte dei guanti che vendono i marchi low cost sono di buon livello ma, se si è alla ricerca di eleganza e raffinatezza, non sempre sono i più adatti.

Niente paura, noi abbiamo trovato i guanti perfetti nella nuova collezione di Zara per questa stagione: i guanti lunghi in pelle nera.

I guanti di pelle più eleganti di Zara

I guanti in pelle di Zara hanno un design perfetto sia per l’uso quotidiano, sia per le occasioni speciali. La pelle naturale è un materiale traspirante che evita che la mano resti umida all’interno, il che è molto apprezzabile.

I guanti in pelle, inoltre, sono molto più flessibili di quelli in materiale sintetico: un grande punto a favore della comodità. Inoltre, offrono altri vantaggi, come l’impermeabilità, la durevolezza e, soprattutto, lo stile.

Il dettaglio che fa la differenza

I guanti in pelle di Zara sono impreziositi da un’applicazione in metallo a forma di salamandra. Per poterli sfruttare in tutto il loro splendore, potete abbinarli a una giacca o a un cappotto con maniche ampie.

Il look che propone l’insegna del marchio Inditex ci sembra un’opzione fantastica per andare a cena fuori o a bere un drink: un vestito corto in velluto e delle scarpe da ginnastica di colore nero. Un look total black è sempre una buona opzione per essere eleganti ed avere un outfit che si contraddistingue.

Per andare in ufficio, puoi abbinarli ad un pantalone sartoriale a gamba ampia e vita alta, una maglietta classica, un paio di scarpe da tennis o scegliere un vestito lungo con maniche a sbuffo.

I guanti perfetti per le occasioni speciali

I guanti in pelle di Zara con dettaglio metallico a forma di salamandra danno al look uno sprint in più. Sotto Natale sono favolosi per andare a cena con la famiglia, per il cenone di Capodanno e per i party delle feste.

In questo tipo di occasioni si può esagerare un po’ con il look, scegliendo un mini abito in paillettes in alcuni dei colori di tendenza del 2023, come il verde o il rosa. Se vi piacciono i guanti di lunghi in pelle e ne desiderate un paio, sono disponibili nella boutique online di Zara al prezzo di 49,95 euro in due taglie: M e L. Sul web è anche possibile verificare la disponibilità presso il negozio Zara più vicino.

