I gol di Erling Haaland al Manchester City non dovrebbero mettere in ombra i miglioramenti difensivi della squadra di Pep Guardiola

Per vincere uno scudetto, una squadra deve reinventarsi costantemente e questo è stato un segno distintivo del Manchester City. Mentre Erling Haaland sta giustamente rivendicando per se stesso i titoli dei giornali sulla strada per segnare nelle sette partite consecutive, collezionando il suo 14esimo gol in tutte le competizioni durante una vittoria completa per 3-0 sul Wolverhampton, anche la porta inviolata del City è una statistica importante della partita.

Chiudendo agosto, il City ha concesso cinque gol in due partite mentre pareggiava contro il Newcastle e sconfiggeva il Crystal Palace. Gli infortuni stavano aumentando per Pep Guardiola con la sua coppia centrale preferita di Aymeric Laporte e Ruben Dias non disponibile. John Stones e Nathan Ake potrebbero essere utili giocatori della squadra, ma sono diventati una responsabilità nella difesa centrale come coppia titolare e con la partenza estiva di Fernandinho, Guardiola non aveva più la coperta di sicurezza per spostare il suo fidato centrocampista difensivo al centro difensore quando le cose erano ‘ non va bene.

È qui che entra in gioco l’agilità. Mentre le mosse rapide nel mercato di trasferimento sono più facili per un club con la forza finanziaria del Manchester City, troppo spesso i club più ricchi hanno una visione a tunnel, facendo offerte sempre di più per un singolo giocatore, piuttosto che trovare opzioni alternative accettabili. Il City è stato in grado di aggiungere Manuel Akanji dal Borussia Dortmund senza mandare in prestito Sergio Gomez dopo il suo arrivo dall’Anderlecht. Lo stesso Gomez è stato acquisito dopo che il City ha rifiutato di entrare in una guerra di offerte con il Chelsea per Marc Cucurella, il terzino sinistro che alla fine si è trasferito a Londra dal Brighton. Dato che Kyle Walker ha anche saltato le partite per il City e Dias non è stato disponibile quanto previsto, queste due aggiunte si sono rivelate fondamentali per il City.

Dall’esordio di Akanji, il City ha concesso un solo gol durante le sue tre presenze in tutte le competizioni. Questo è paragonato a concedere sei gol nelle sei partite prima che entrasse nella formazione. Non tutto dipende da ciò che Akanji ha fatto in campo, anche se è stato nei punti giusti quando necessario, ma più che ha permesso a Guardiola di avere la libertà di essere più creativo con le sue formazioni. Stones ha iniziato due partite consecutive come terzino destro per consentire alla squadra di passare a tre senza problemi quando il terzino sinistro Joao Cancelo rimane in avanti, ed è persino andato a centrocampo durante la vittoria contro i Wolves quando è entrato Gomez.

Dopo la partita, Guardiola ha elogiato Akanji dicendo: “[he has been] Più che eccezionale. Così aggressivo ma poi aveva il tempo per controllare la situazione. Fin dal primo giorno, abbiamo pensato ‘ce l’abbiamo fatta’”.

Il City è stato anche in grado di giocare di meno con Ake, il che è positivo poiché è stato un ostacolo sia al difensore sinistro che al centro. Limitare i suoi minuti alle partite di coppa consentirà a Guardiola di ruotare la sua rosa e risparmiare alcuni minuti per i suoi giocatori di prima scelta senza danneggiare la squadra in una corsa al titolo serrata. Con Arsenal e Spurs in miglioramento, non c’è molto spazio per errori in cima alla Premier League per Manchester City e Liverpool, nonostante le difficoltà di inizio stagione, è più che probabile che anche loro faranno una corsa tra poco.

I cittadini dovrebbero essere favoriti per il titolo, ma il motivo principale è dovuto all’identificazione rapida dei problemi e alla loro risoluzione prima che possano danneggiare la squadra. La difesa e la profondità della squadra dovevano essere il tallone d’Achille della squadra, ma in vista della pausa internazionale di settembre, quelli sono un ricordo del passato. C’è ancora del lavoro da fare dato che Arsenal e Spurs hanno una partita in mano al City, ma finché la squadra tornerà dalla nazionale in buona salute, le cose stanno andando abbastanza bene.