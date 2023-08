I giorni all’aria aperta a casa saranno migliori con il barbecue portatile di Aldi.

Cosa c’è di più piacevole che godersi i giorni di sole e caldo con un buon barbecue? Questo è un piano che è sempre lì, il più allettante per i nostri weekend e giorni di riposo, e per l’estate, ancora di più. Tutto ciò è ciò che abbiamo di prima mano con negozi e supermercati come quelli di Aldi. Dove abbiamo trovato uno strumento che sarà di totale interesse per preparare e tirare fuori tutto il sapore dei nostri preparati.

La stessa è una proposta che ci ha completamente conquistato, e per la quale in Aldi l’hanno realizzata affinché possiamo godere di tutto il comfort che cerchiamo, sia a mezzogiorno che di sera, quando le temperature si abbassano e diventano più miti. È un barbecue con tutte le garanzie, anche se certamente si differenzia e si distingue dagli altri grigliati perché è portatile, anche se non necessariamente perché ha le ruote per trasportarlo.

Un buon barbecue come quello di Aldi da portare ovunque

Perché le cose sono davvero cambiate per gli amanti dei barbecue e dei pasti all’aperto. O, almeno, quelli che richiedono una certa destrezza su una griglia o barbecue. Sono passati i tempi in cui era comune avere barbecue di grandi dimensioni e struttura, anche se erano mobili e sembravano molto più pesanti di quanto sembrassero. Ora tutto si fa con opzioni come questa di Aldi, più piccola e compatta.

Uno strumento da cucina da posizionare nelle nostre aree esterne come patio, giardino o terrazza che è comodo per tutti. Infatti, questa è la sua chiave: un barbecue portatile, di grande utilizzo e dimensioni molto ridotte che ci permetterà di portarlo ovunque con facilità e senza alcuna complicazione. Appartenente alla marca Quigg che collabora strettamente con Aldi, ha un prezzo di 50 euro.

La griglia di Aldi ha un sistema di ventilazione attivo per dissipare il poco fumo che genera

Come tale, questo è un barbecue portatile con un diametro esatto di 35 centimetri, costituito da una griglia in acciaio inossidabile, che funziona a batterie. Una cosa molto ben proposta per tutti è che questo ha il grande vantaggio di servire per molto più che per cucinare carne, come verdure e cibi alla griglia. E perché è così buono oltre che per le sue dimensioni ridotte e la sua versatilità? Beh, soprattutto per il suo sistema di ventilazione attivo.

Questo sistema che troviamo nella parte inferiore dello stesso, e che sarà efficiente nel generare poco fumo e dissiparlo in ogni momento. Molto facile da pulire, ha il punto che la sua struttura in acciaio inossidabile rimarrà intatta per molti anni e in perfette condizioni. Inoltre, viene fornito con una borsa per il trasporto che ci permetterà di mantenere il cestello della griglia libero da sporco e polvere; è disponibile nei colori nero e turchese.