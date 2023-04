I gioielli di Zara Home che ti aiuteranno a tenere tutto in ordine.

Il joyero è un accessorio imprescindibile per chi possiede gioielli o abbigliamento per il quotidiano o per uso frequente, poiché offre lo spazio ideale per tenerli ben organizzati e ordinati, rendendo così la scelta e l’utilizzo molto più comodi. In questo articolo, ti mostreremo i joyeros di Zara Home più belli e completi per conservare tutti i tuoi tesori in ordine… tutti ti conquisteranno!

Zara Home offre una vasta gamma di accessori molto interessanti per mantenere l’ordine in casa, non solo per i gioielli, ma anche per la cucina, la camera da letto o il bagno, tra gli altri.

3 meravigliosi joyeros di Zara Home

Joyero lacado cajones

Questo splendido joyero laccato in bianco ha il coperchio in vetro e contiene svariati scomparti per gioielli e anelli nella parte superiore, oltre a 3 cassetti nella parte inferiore per riporre collane, orologi o qualsiasi altra cosa tu voglia tenere organizzata. Misura 15 cm di altezza, 30 cm di larghezza e 20 cm di profondità, ed è realizzato in 85% fibra di legno a media densità, 10% vetro e 5% poliestere. Attualmente ha un prezzo di 39,99€.

Joyero di piel

In questo caso si tratta di un bellissimo joyero in pelle verde, con coperchio per proteggere tutti i tuoi gioielli dalla sporcizia esterna. Ha scomparti per organizzare i tuoi gioielli e anelli, ed è realizzato in una combinazione di materiali: 30% pelle di bovino, 28% fibra di legno a media densità, 25% lino, 5% carta, 5% vetro, 3% poliuretano, 2% fibre miste, 1% nichel e 1% ferro. Misura 6,5 cm di altezza, 16 cm di larghezza e 16 cm di profondità. Attualmente ha un prezzo di 69,99€.

Caja cristal perfil metal

L’ultimo dei joyeros di Zara Home che vogliamo presentarti è questa splendida scatola di cristallo con angoli metallici dorati, un joyero personalizzabile disponibile in tre diverse dimensioni. Il piccolo (6x14x10 cm) costa 12,99€, il medio (6x23x10 cm) costa 25,99€, mentre il grande (6x21x16 cm) ha un prezzo di 29,99€. Tutte le dimensioni sono realizzate in 90% vetro e 10% ottone.

Se hai molte gioielli o comunque desideri mantenerli in ordine, questi joyeros di Zara Home sono perfetti per te: non solo sono funzionali ma anche molto belli!

