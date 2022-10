I fan lanciano petizioni per far squalificare Erling Haaland del Manchester City per aver segnato troppi gol

Manchester City stella Erling Haaland ha dominato la Premier League inglese finora in questa stagione. In effetti, è stato così dominante che i fan stanno lanciando petizioni per bandirlo dal gioco.

Haaland ha segnato 14 gol da capogiro in sole otto partite di Premier League con il Manchester City nella stagione 2022. Inoltre, il 22enne ha anche trovato il gol in cinque occasioni in tre partite di Champions League in questa stagione.

Una petizione in particolare è stata chiamata “Fai bandire Erling Haaland dalla Association Football perché non è giusto”. Al momento della stesura, 365 persone lo hanno firmato.

“Semplicemente non è giusto”, si legge in un riassunto della petizione. “Possiamo fare un cambiamento. Ora è il momento per noi persone di agire. A questo robot non dovrebbe essere permesso di andare avanti nel nostro paese”.

C’è un’altra petizione intitolata “Rimuovi Erling Haaland dal Regno Unito”. Quello ha 159 firme al momento della scrittura.

“Erling Haaland è un problema serio”, si legge in una sintesi della petizione. “Si presenta di punto in bianco e rovina costantemente i fine settimana delle persone laboriose di questa grande nazione. Questo problema deve essere affrontato per proteggere la salute mentale di milioni di persone nella nostra società.

“Per dirla in breve, se le cose non cambiano, le cose andranno solo peggio. Questo ragazzo è a nove gol in campionato dall’eguagliare la scarpa d’oro della scorsa stagione. Questo è irrispettoso per l’establishment”.

Haaland ha già segnato 127 gol in 164 partite in carriera giocando per RB Salisburgo, Borussia Dortmund e Manchester City durante la sua carriera professionale.