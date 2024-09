I due luoghi più caldi del pianeta rivelati

Benvenuti in questo viaggio attraverso i luoghi più caldi del nostro pianeta. Una gara in cui le temperature sfidano le leggi della natura e dell’endurabilità umana. Siamo abituati a considerare la Valle della Morte come il punto più bollente sulla Terra, ma recenti scoperte potrebbero sconvolgere questa credenza consolidata.

La Valle della Morte e i suoi record di calore

Un primato indiscusso ?

Nel 1913, la Valle della Morte in California ha registrato una temperatura di 56, 7 °C: un record mondiale per quanto riguarda la temperatura dell’aria. Questo dato, unito alle forti ondate di calore tipiche della regione, ha sempre portato alla considerazione di questo luogo come il più rovente del nostro pianeta.

Cambiano le misure, cambiano i risultati

Tuttavia, è importante notare che la temperatura superficiale può differire da quella dell’aria. Infatti, le recenti misure satellitari hanno rivelato che altri luoghi presentano temperature superficiali ancora più alte rispetto a quelle registrate nella Valle della Morte.

Allora se non è la Valle della Morte il posto più caldo del mondo, quale altro luogo potrebbe detenere questo titolo ?

I concorrenti inaspettati: quando altre regioni superano i record

I deserti di Lout e Sonora

Le risposte potrebbero sorprendervi: nel 2018, i deserti di Lout in Iran e di Sonora lungo il confine Messico-Stati Uniti hanno raggiunto temperature superficiali superiori agli 80 °C, stabilendo un nuovo record.

La controversia libica

In Libia, ad El Azizia, era stata registrata una temperatura di 58°C nel 1922. Tuttavia, questa misura è stata invalidata dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale nel 2012 a causa dell’affidabilità dubbia dello strumento utilizzato per la rilevazione.

Possiamo quindi chiederci: cosa c’è alla base di questi fenomeni estremi ? Lo sguardo si rivolge inevitabilmente al cambiamento climatico.

Gli impatti del riscaldamento globale sulle zone più calde

L’impronta del cambiamento climatico

I cambiamenti climatici stanno avendo un impatto significativo su queste regioni estreme. Le temperature continuano a salire, con possibili conseguenze devastanti per l’ambiente locale e gli abitanti.

Casi studio: djibouti e Karoo

In particolare, è interessante analizzare i casi della regione semi-desertica di Djibouti e del semi-deserto del Karoo in Sud Africa. In entrambi i luoghi sono state registrate temperature massime superiori ai 70 °C, dati che testimoniano l’aumento delle temperature a livello globale.

Ma quali sono le conseguenze concrete di queste temperature estreme per le persone e l’ambiente ?

Le conseguenze per le popolazioni locali e l’ambiente globale

Sull’uomo

I costanti record di calore rappresentano una minaccia significativa per la salute umana. Le ondate di calore possono provocare disidratazione, colpi di calore ed esacerbare altre condizioni mediche.

Sull’ambiente

L’incremento delle temperature non solo mette in pericolo la sopravvivenza umana, ma anche quella degli ecosistemi locali. La fauna selvatica, così come la flora locale, rischiano l’estinzione a causa del cambiamento climatico.

Esplorando i luoghi più caldi del nostro pianeta ci rendiamo conto che il primato della Valle della Morte è messo in discussione da altri posti altrettanto roventi. Ma ancor più importante è capire quali siano i fattori alla base di questi fenomeni estremi e quali possano essere le loro conseguenze. Questa consapevolezza è fondamentale per affrontare la sfida del cambiamento climatico.

