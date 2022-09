i disturbi dell'”homo mobile”

Vivere intrappolati dal cellulare e sotto il suo diabolico e avvincente carosello di notifiche di “mail”, “whatsapp” e social network non sta solo mettendo a dura prova la salute mentale: ha anche conseguenze fisiche sul nostro corpo. Mobile in mano, testa inchinata, collo flessibile e tensione cervicale e dorsale. Anche le mani, i polsi e i pollici soffrono. … Al di l√† delle conseguenze psicologiche, l’iperconnettivit√† sta causando disturbi e lesioni al sistema muscolare e scheletrico, oltre che alla vista e all’udito.

il fisioterapista Yolanda Sanchez spiega che la testa pu√≤ aumentare il suo carico interno tra l’80 e il 90% a causa dell’incurvamento (aumento della curvatura) che si verifica guardando lo schermo. “Il peso del cranio, che varia dai 4 ai 5 chili, pu√≤ essere aumentato a 22“, informa l’esperto. Tralasciando il dolore fisico causato dal sovraccarico -come i famosi “mal di testa”-, S√°nchez avverte che “cambiamenti di postura del corpo”. “La testa e il collo si inarcano in avanti, come fanno il rachide cervicale e la colonna vertebrale”, analizza il professionista, che annovera tra questi affetti “posizione della spalla in avanti e inclinazione pelvicache si sposta a causa della cattiva postura”.

lesioni muscolari

Con l’uso dei telefoni cellulari sempre pi√Ļ normalizzato in tutti gli ambiti della vita quotidiana, anche i muscoli devono lavorare intensamente tenere il peso in eccesso. In questo senso, l’esperto avverte che questo fenomeno pu√≤ innescare “a aumento del rischio di ernielesioni lombari o perdita di elasticit√† nella parte posteriore delle gambe”. Pu√≤ anche causare danni ai polsi e ai pollici che portano a lesioni come tendinite (tenosinovite di De Quervain o sindrome del tunnel carpale) o patologie come l’artrosi del pollice (rizartrosi), causato dallo scorrimento del dito sullo schermo. Tra i possibili effetti, S√°nchez indica anche la “sindrome del collo del testo”, che pu√≤ scatenare possibili mal di testa, bruxismo o insonniatutti causati da tensione muscolare.

“Promuovere l’uso sano della tecnologia √® il modo migliore per prevenire questo tipo di affettazione”, valorizza l’esperto che, inoltre, consiglia di evitare una vita sedentaria, facendo pi√Ļ esercizio fisico e aumentare l’interazione sociale diretta. L’opera di prevenzione, aggiunge, viene svolta attraverso “l’art educazione e riabilitazione posturale con l’aiuto di professionisti della fisioterapia”. “√ą fondamentale dosare l’uso dei telefoni cellulari, ridurre i tempi di connessione, fare pause di allungamento muscolare e mantenere cervicale allineato e gomiti supportati”sostiene S√°nchez, che consiglia di utilizzare sistemi di supporto per gomiti e stilo per evitare affetti nei pollici.

Rischi per la vista e l’udito

Per quanto riguarda le disabilit√† visive, Sabina Luna, oculista dell’Hospital de Sant Pau di Barcellona, ‚Äč‚Äčafferma che guardare da vicino per un lungo periodo di tempo, strettamente correlato alla sovraesposizione ai dispositivi mobili, scatena anche disturbi. Tra loro, la “falsa miopia” oppure, che √® lo stesso, problemi di messa a fuoco a distanza dovuti al incapacit√† di rilassare la vista da vicino. Per evitare ci√≤, il medico raccomanda segui la “regola 20-20-20”. Vale a dire, ogni 20 minuti che il cellulare viene guardato da vicino, 20 secondi di riposo, distogliere lo sguardo per dirigerlo verso un punto lontano.

Problemi di udito compaiono anche nel conteggio delle affettazioni. l’ENT Maria Pujol dell’Ospedale Vall d’Hebron di Barcellona sottolinea che il principale fattore scatenante delle patologie legate alla mobilit√† √® l’uso di cuffie a volume molto alto e per molto tempo. Questo fattore pu√≤ causare disturbi come sordit√† (totale o parziale), acufene e danni al nervo uditivo che, a lungo andare, potrebbe portare alla progressiva perdita dell’udito, temporanea o permanente. “Il danno pu√≤ essere irreversibile se il nervo √® danneggiato, soprattutto dal sovraesposizione a suoni estremamente forti per un lungo periodo di tempo”, afferma Pujol, insistendo sul fatto che la soluzione √® imparare a “fare buon uso delle cuffie, a un volume accettabile, e utilizzare accessori audio non intracanalicolari” (quelli che si trovano nella cavit√† interna del condotto uditivo).