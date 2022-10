I distributori hanno aumentato i loro investimenti pubblicitari nel 2016

Nel 2016, Renault ha investito 465,5 milioni di euro lordi in pubblicità. Agenzia Leo Burnett per Renault

In Francia, Renault è stato il principale inserzionista davanti al marchio Lidl. Amazon ha raddoppiato la spesa.

I dati sugli investimenti netti nei media degli inserzionisti non saranno noti fino a metà marzo, ma prima Kantar Media ha già pubblicato una classifica dei primi dieci inserzionisti in Francia nel 2016. L’automotive è rimasto un settore di punta da quando, come nel 2015, era un produttore che ha speso di più in pubblicità l’anno scorso. La Renault, invece, ha preso il posto della Peugeot. L’azienda diamantifera ha investito 465,5 milioni di euro lordi, a un livello pressoché stabile rispetto all’anno precedente (+3%), mentre il marchio leone, che ha ridotto le proprie spese a 355,5 milioni di euro (-7%), è salito al quarto posto. Citroën è stato il sesto inserzionista con 306,3 milioni investiti, in forte aumento (+16%). Nel settore, Kantar rileva che gli investimenti sono aumentati in particolare in televisione (+10%) e che complessivamente sono aumentati dell’1%.

La distribuzione, altro settore che consuma molta pubblicità, si è distinta con una grande sorpresa nel 2016: Lidl è cresciuta…