I dieci articoli di Zara Home da acquistare in saldo, consigliati da esperti di moda.

Siamo già nel pieno dei saldi e gli sconti praticamente in tutti i negozi sono un richiamo per liberare il magazzino e preparare la strada per vendere le nuove collezioni e arrivi per le nuove stagioni. Oggi ti mostriamo 10 articoli di Zara Home che vale la pena acquistare nei saldi e che amerai avere nella tua casa.

Zara Home: 4 oggetti da non perdere nei saldi

Lampada in legno

Questa bellissima lampada da tavolo ha una base in legno, un design naturale con molto stile che si adatta perfettamente su un comodino o su una credenza. Le sue dimensioni sono di 28 cm di altezza, 25 cm di larghezza e 25 cm di profondità, al prezzo di 29,99€.

Federa nordica ricamata

Le federe nordiche sono indispensabili durante il freddo, e in questo caso puoi portare a casa una ricamata con un bellissimo design per dare molto stile alla tua camera da letto. Ha un prezzo di 39,99€.

Poltrona

A livello decorativo, una poltrona è un’aggiunta molto interessante per la casa, oltre alla sua fantastica funzionalità di fornire uno spazio per sedersi e stare comodi, e sta benissimo per esempio in salotto, in camera da letto, in angoli lettura, ecc. Zara Home ti offre una poltrona con braccioli in legno massello di rovere realizzata in collaborazione con Blasco, una delle migliori tappezzerie in Italia, al prezzo di 399,99€.

Sgabello

Se cerchi una seduta pratica che puoi spostare facilmente e mettere e togliere quando hai bisogno di uno spazio extra per sederti, senza dubbio questo di Zara Home è l’ideale. Si tratta di un piccolo sgabello in legno che puoi utilizzare anche come tavolino, con dimensioni di 25 cm di altezza, 31 cm di larghezza e 19 cm di profondità. Il prezzo è di 12,99€.

