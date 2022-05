I ‘crypto’ cercano ragioni per continuare con il rimbalzo e il prezzo di bitcoin, a 30.000

Il mercato delle criptovalute è scosso da quello che sembra essere un consolidamento dopo le brutali oscillazioni della scorsa settimana. Un tranquillo lunedì è seguito a un fine settimana in cui bitcoin (BTC) si è stabilizzato nella fascia di prezzo che molti analisti considerano equo per “crypto”, tra $ 28.000 e $ 32.000, con $ 30.000 come galleggiamento della linea che si sforza di mantenere.

Dal punto di vista dell’analisi tecnica, la regina dei ‘cryptos’ è al di sopra della media mobile semplice di 100 ore dopo aver lasciato un minimo vicino a $ 29.060 nella sessione del 16 maggio. Sotto, nell’area $ 29.000, gli acquirenti sono molto attivi, indica l’analisi tecnica. Per quanto riguarda la resistenza, il livello di 30.300 dollari mostra un’importante barriera. È vicino al livello di ritracciamento del 50% del recente calo dal massimo di $ 31.390 al minimo di $ 29.060 di lunedì. Una chiusura di successo al di sopra del livello di $ 30.300 potrebbe aprire le porte a un rally decente.

Il il mercato nel suo complesso si basa su 1,3 trilioni di dollarimentre i principali ‘altcoin’ seguono sulla scia di BTC ed ethereum si muove anche in un range compreso tra 1.950 e 2.200 dollari in cifre tonde.

“Il il crollo di Terra, LUNA e UST ha reso gli investitori di criptovalute molto cauti e ha riportato alla mente brutti ricordi del passato”, commenta Naeem Aslam, analista di Avatrade. “La caduta di Terra ha ricordato agli investitori quanto siano rischiosi gli investimenti in criptovalute e che dovrebbero riflettere prima di investire i propri risparmi in questo tipo di asset. ,” lui continua.

La notizia su questo fronte segue dopo che il co-fondatore di Terraform Labs Do Kwon ne ha svelato un altro proposta per rilanciare la ‘blockchain’ Terra sbarazzarsi della stablecoin TerraUSD fallita e rinnovare il progetto su una nuova rete. Kwon vuole copiare il codice blockchain su creare una nuova rete -un fork-, chiamato Terra, e distribuisce nuovi token agli ex sostenitori di Terra, come sviluppatori di app chiave, coloro i cui computer ordinano transazioni sulla rete e coloro che detengono ancora TerraUSD. Questa è la seconda proposta di Kwon per rilanciare la rete, ma molti esperti sono diffidenti nei confronti dell’iniziativa e senza speranza.

“Tuttavia, questi ricordi potrebbero non avere un’influenza duraturae questo perché le criptovalute vedono un rally”, commenta l’esperto. E se l’acquisto accelera oltre i 32.000, il rally del mercato “ha la capacità non solo di cancellare tutti i ricordi precedenti, ma indica che i trader di criptovalute sono altamente motivati ​​​​a investire più di loro può permettersi grazie al suo rapporto rischio-rendimento”.

“È anche importante notare che il prezzo del bitcoin viene scambiato vicino alla zona di ipervenduto come suggerito dalla RSI sul timeframe giornaliero e settimanale”, aggiunge l’analista.

Il grafico di ethereum, nel frattempo, lo è modellato un modello di gagliardetto ribassista, secondo l’analisi tecnica di ‘CoinTelegraph’, che suggerisce una continuazione dei ribassi. Pertanto, se il prezzo supera il punto apice del pennant vicino a $ 2.030, l’obiettivo di ribasso della struttura sarà inferiore a $ 1.500, oltre il 25% al ​​di sotto del prezzo attuale.