I copricuscini di H&M Home daranno un tocco diverso alla vostra casa a meno di 7 euro.

I tessuti hanno una grande importanza in casa, in quanto sono molto versatili e svolgono un ruolo decorativo fondamentale in ogni ambiente della casa, oltre a svolgere la funzione per cui sono stati realizzati in ogni caso. Oggi vi mostriamo alcuni fodere per cuscini di H&M Home. I cuscini sono perfetti per letti, poltrone o divani e, oltre a servire come elemento su cui appoggiare il corpo o la testa, sono ideali per decorare i mobili e dare loro uno stile diverso e molto particolare.

Le fodere per cuscini di H&M Home che vorrete in casa vostra

Questa confezione di fodere per cuscini è perfetta per riempire la casa di allegria natalizia. il suo design è 100% natalizio. Si tratta di una confezione di due copricuscini in tela di cotone, entrambi con il rosso come colore principale e il bianco a formare i disegni, alberi di Natale su uno e un ramo con tre palline sull’altro, che riporta anche la scritta “Merry Christmas”. Confezione di due copricuscini da H&M Home ha un prezzo di 6,79 euro che rappresenta una riduzione rispetto al prezzo originale di 7,99 euro. Entrambi i copricuscini hanno una cerniera nascosta su un lato e il tessuto esterno è in cotone biologico al 100%. Le misure sono 50×50 cm, quindi sono per cuscini quadrati.H&M Home ha attualmente in vendita quasi 100 articoli natalizi. Se volete aggiungere un tocco natalizio unico al vostro letto o al vostro divano, questi copricuscini di H&M Home sono il modo perfetto per farlo!