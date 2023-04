I clienti sotto shock: gli orari di Lidl potrebbero subire cambiamenti significativi

Il cambiamento imminente negli orari di Lidl in Italia

Lidl è uno dei supermercati più popolari in Italia. La sua clientela è cresciuta notevolmente negli ultimi mesi poiché, a causa dell’inflazione, cercando le migliori offerte, possiamo trovare nei loro negozi sconti sui prezzi, senza dimenticare il recente lancio della loro borsa antisperdicio. Inoltre, hanno anche uno degli orari più flessibili tra i supermercati, ma dobbiamo prestare attenzione perché gli orari di Lidl sembrano essere destinati a subire un cambiamento importante che sarà applicato in modo imminente.

Il cambiamento di orario a causa di una festività locale

A causa della celebrazione della Festa del Papà e di San Giuseppe oggi domenica, i supermercati Lidl di Madrid saranno interessati allo stesso modo degli stabilimenti di altre catene.

Ricordiamo che solo la Comunità di Madrid ha deciso di celebrare questa festività e quindi sposta questa Festa di San Giuseppe o Festa del Papà al lunedì 20 marzo, quindi coloro che vivono in comuni della comunità o nella capitale di Madrid, probabilmente troveranno i supermercati chiusi, anche se non sarà lo stesso per Lidl.

L’orario abituale di Lidl nei giorni lavorativi è dalle 09:00 alle 22:00, ma anche molti dei loro negozi a Madrid (o praticamente tutti) sono aperti la domenica e i giorni festivi, quindi sia oggi che domani, è possibile che troverete il vostro Lidl più vicino aperto, e quindi potrete fare la spesa senza problemi.

Verificare gli orari del Lidl più vicino a voi

Tuttavia, dato che il 20 marzo è comunque un giorno festivo a Madrid, è possibile che quell’orario menzionato prima cambi poiché sembra che la maggior parte dei negozi Lidl in questa comunità apriranno domani alle 10:00. Per quanto riguarda la chiusura, dipenderà dalla zona poiché alcuni chiuderanno alle 22:00, altri alle 23:00 e è anche possibile che alcuni negozi di Lidl a Madrid chiudano domani alle 15:00.

Quello che possiamo fare per assicurarci è accedere al sito web di Lidl e nella sezione dedicata ai negozi inserire il codice postale della zona di Madrid in cui vivete, per verificare così l’orario esatto che avrà il Lidl più vicino.

Per quanto riguarda gli altri supermercati Lidl in Italia, manterranno i loro orari abituali di qualsiasi altro lunedì lavorativo poiché San Giuseppe non viene celebrato in nessun’altra comunità.

