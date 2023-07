Le catene che hanno negozi in diversi paesi non sempre hanno la stessa disponibilità di prodotti in tutti loro, alcuni li testano in uno o più paesi e, se hanno successo, li portano in altri, talvolta lo fanno anche quando un prodotto diventa virale e ha tanto successo in un paese che viene richiesto anche dagli altri. Ti mostriamo un prodotto di Lidl che ha causato sensazione in altri paesi e che gli spagnoli reclamano sui social media perché arrivi anche nei negozi del nostro paese… lo vorrai tutti i giorni!

I social media hanno il grande vantaggio, che può essere anche un grande svantaggio, che qualsiasi contenuto pubblicato è accessibile a tutto il pianeta in pochi secondi, tranne che per gli account privati. Questo fa sì che il contenuto possa diventare virale rapidamente e diffondersi come la polvere da sparo in tutto il mondo, il che senza dubbio aiuta i prodotti venduti in un paese a essere richiesti anche in altri senza nemmeno esser stati in vendita in questi ultimi.

Il brick di caffè macchiato di Starbucks di Lidl che il pubblico richiede

Non c’è dubbio che oggigiorno i social media siano un luogo eccellente per conoscere l’opinione dei consumatori e degli utenti su ogni tipo di prodotto e servizio, e in casi come quello che stiamo per raccontarti sono stati senza dubbio essenziali per il successo di un prodotto molto speciale. Un brick di caffè di Starbucks è diventato virale grazie a vari video su TikTok ed è disponibile in Lidl di diversi paesi ma non ancora in Italia, e migliaia di persone chiedono nei commenti sui social media che il supermercato tedesco lo porti nel suo assortimento questo mese di luglio.

Il formato in brick di caffè macchiato di Starbucks di Lidl non è ancora disponibile nel nostro paese, almeno non in tutti i supermercati, anche se l’utente su TikTok @leilapeacock_ ha detto di averlo trovato nel negozio in cui di solito fa la spesa, cosa che ha scatenato una vera e propria follia tra i clienti della catena tedesca che chiedono che sia presente in tutti i negozi in Italia già in questo mese di luglio. In effetti, gli utenti di paesi come Belgio, Italia o Francia hanno anche espresso sui social media il loro desiderio di avere questo prodotto anche nei Lidl di quei luoghi.

Tale è il successo che c’è chi dice sui social media che vuole che gli vengano già preparate diverse scatole, e infatti è uno dei migliori caffè di Starbucks, e poterlo portare a casa già nel formato brick è perfetto per averlo pronto per alcuni giorni. Finché la catena tedesca non deciderà di portarlo, dovremo accontentarci degli altri formati che di tanto in tanto si trovano in questo stesso caffè, come le capsule per farlo a casa.

