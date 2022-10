I casi di cancro ai polmoni nelle donne sono triplicati dal 2001 a causa del tabacco

Il mortalità causata da cancro ha sperimentato, negli ultimi anni, a forte calo grazie alla prevenzione, alla diagnosi precoce e ai progressi terapeutici. Tuttavia, nel cancro ai polmoniresponsabile del maggior numero di decessi per tumori al mondo, La diminuzione non è uniforme, dato che c’è stato un calo mondiale -che in Spagna al momento è solo una stabilizzazione- del numero di decessi per Uomo e un forte aumento dei decessi femminiliche gli esperti attribuiscono alla successiva incorporazione delle donne nel fumare. In effetti, il tasso di incidenza quasi di tumori ai polmoni è triplicato nelle donne dal 2001, secondo il rapporto “Cancer figures in Spain 2022”

“Prima la presenza di donne a cui era stato diagnosticato un tumore al polmone femminile era aneddotica e oggi è una realtà sempre più frequente. dramma che stiamo vivendo e abbiamo la responsabilità globale di trasmettere questo messaggio”, riflette il dott. Rosario García Campelo, capo di Oncologia presso l’Ospedale di A Coruña, che ha recentemente lanciato questo avvertimento in un seminario organizzato dalla Società Spagnola di Oncologia Medica (SEOM) e dal azienda farmaceutica MSD .

I dati indicano che i decessi per cancro ai polmoni nelle donne crescono a un tasso del 4% o del 5% all’anno in Spagna (sono passati da 2.262 a 5.072 dal 2003 al 2019) e si calcola che “potrebbe essere la causa principale di morte per cancro nel 2025”. Attualmente, il cancro al seno È il tumore responsabile della più alta mortalità femminile, motivo per cui molti sforzi sono stati diretti ad aumentare la consapevolezza e la diagnosi precoce di questo tipo di tumore tra le donne. Ma in alcuni paesi europeisoprattutto nei paesi nordici, il cancro ai polmoni ha già superato il cancro al seno e si prevede anche che in Spagna diventerà il prima causa di morte per cancro in donne nei prossimi anni.

morti prevenibili

La tragedia di questa tendenza è che il 85% dei decessi per il cancro ai polmoni sono dovuti al consumo di tabacco, rendendolo uno dei tumori più prevenibili. Questa abitudine continua ad essere più alta negli uomini che nelle donne, quindi il numero di casi e di decessi negli uomini è ancora più alto, ma il cancro ai polmoni è attualmente rilevato anche nelle donne che iniziato a fumare dagli anni ’70 o ’80, cioè i nati tra il 1950 e il 1960, mentre tra gli uomini «l’epidemia era precedente ed è in calo da anni», secondo il suddetto rapporto.

Ed è che all’inizio del fumo c’erano il 60% di fumatori maschi contro il 5% di fumatori di sesso femminile, ma attualmente in Spagna i sondaggi mostranoNessun fatto preoccupante di stabilizzazione circa il 20% del numero di donne che fumano mentre negli uomini il consumo di fumo mostra una tendenza al ribasso (dal 30% nel 2009 al 26% nel 2017). Inoltre, la situazione non mostra segni di correzione dato che lo sono più ragazze che ragazzini che iniziano la cattiva abitudine. 26% contro 21% nel tasso di consumo di sigarette negli ultimi 30 giorni, secondo l’indagine sul consumo di droghe nell’istruzione secondaria Estudes 2021.

Di conseguenza, un aumento dell’incidenza nella popolazione femminile di altri tumori legati al tabacco, come quelli del cavità orale, faringe o vescica urinaria.

più rischio

Inoltre, gli studi suggeriscono “che le donne hanno più rischio soffrire di cancro ai polmoni minore esposizione al tabaccoche potrebbe essere uno dei motivi che giustificano che la diagnosi nelle femmine si manifesti in età precoce, ma anche in stadi più avanzati della malattiasecondo l’oncologo García Campelo.

La lotta contro il cancro è stata grandiosa progressi terapeutici negli ultimi anni innovazioni che hanno raggiunto anche il campo del cancro ai polmoni. Vengono quindi utilizzati trattamenti classici come la chemioterapia, la radioterapia o la chirurgia (con tecniche meno invasive, che consentono una guarigione più rapida), ma anche medicina di precisione, che consente al paziente di ricevere un trattamento “mirato, specifico, altamente efficace e meno tossico” rispetto alla chemioterapia basata sulle alterazioni genetiche del tumore. Allo stesso modo, l’immunoterapia, che consiste nello stimolare il sistema immunitario a combattere le cellule tumorali, sta dando buoni risultati, sia come terapia isolata che in combinazione con altre.

Il problema è che le donne soffrono più effetti collaterali o tossicità nei trattamenti utilizzati e diversi studi suggeriscono che l’immunoterapia è particolarmente meno efficace nella popolazione femminile rispetto a quella maschile.

proiezioni

D’altra parte, per migliorare la diagnosi precoce, gli esperti chiedono da anni l’impianto programmi di screening che, oggi, non sono offerti in modo organizzato e omogeneo in tutta la Spagna, nonostante siano in corso diversi programmi pilota. Il problema, avverte l’oncologo García Campelo, è che le donne, essendo storicamente associate a un minor consumo di tabacco, hanno meno probabilità di essere incluse nella popolazione a rischio presa di mira dai programmi di screening.