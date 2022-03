I bruschi ribassi di Rovi non significano nulla: continua il consolidamento laterale

La famiglia fondatrice e azionista di maggioranza di Rovi, attraverso il suo veicolo Norbel Inversiones, ha annunciato il collocamento privato di un pacchetto di 2.803.448 azioni Rovi, che rappresentano circa 5% del suo capitale sociale.

Analisi tecnica VALORI IN TREND LATERALE S1 64.20 S2 60 R1 71.20 R2 74.90 Breve termine Medio termine Lungo termine

L’importo del collocamento è salito a complessivi 180,8 milioni di euro, con un prezzo unitario di vendita di 64,5 euro per azione (con uno sconto del 9,4% rispetto alla chiusura di ieri). Normalmente questo tipo di operazione tende ad avere un effetto puntuale nel brevissimo termine ea distanza di giorni è normale che si rintraccino le cose.

In ogni caso, non c’è nulla di cui preoccuparsi nel valore quando si tratta del suo aspetto tecnico. est si sta muovendo lateralmente da dicembre all’interno di un chiaro trend rialzista di fondo, o primario. O almeno possiamo dirlo nella misura in cui la struttura dei prezzi non forare il supporto dei 60 euro, i minimi di gennaio, non c’è motivo di preoccuparsi del valore. Solo al di sotto dei 60 euro possiamo avere uno spavento a seguito della conferma del doppio tetto. Ma finché i 60 euro resistono qui, non è successo nulla.