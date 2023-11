I bottoni con tacco largo di Bershka che vanno bene con tutto e sono comodissimi.

I calzari con plantari tecnici flessibili sono di moda, e questi stivaletti elasticizzati a tacco largo di Bershka sono probabilmente una delle migliori opzioni da considerare sia per il loro comfort che per l’aspetto estetico. Quanto costano e quali sono le loro caratteristiche.

Includono dettagli molto interessanti, come un tacco alto sette centimetri e un plantare tecnico flessibile in schiuma composta da lattice appositamente progettato per offrire il massimo comfort. E sono disponibili nelle taglie dalla 35 alla 41. Scegli la tua!

Ecco come sono gli stivaletti a tacco largo di Bershka

Materiali di alta qualità

Bershka realizza i suoi stivaletti in pelle con una miscela del 70% di pelle bovina, il 20% di poliestere e il 10% di elastodieno per la tomaia, mentre utilizza un mix del 92% di poliestere e l’8% di pelle bovina per la fodera. La suola di questa calzatura è 100% stirene-butadiene-stirene.

In questo modo sai che sono stivali di qualità che indosserai per molto tempo e non dovrai comprarne un nuovo paio per un po’ di tempo.

D’altra parte, si consiglia di prendersi cura di questo prodotto per prolungarne la durata. Si consiglia di seguire le istruzioni e di lavarli solo quando necessario per ridurre i lavaggi e l’asciugatura di ogni articolo e, di conseguenza, consumare meno acqua ed energia.

Il marchio ricorda che lavora con fornitori per migliorare la tracciabilità della sua catena di approvvigionamento e le strutture e i processi utilizzati per fabbricare ogni capo e scarpa, seguendo un principio di collaborazione per tutelare i diritti umani e del lavoro e promuovere il benessere dei lavoratori e delle comunità.

Prezzo e pagamento a rate

Il prezzo di questi stivaletti è di 55,99 euro, e da Bershka ti offrono facilità di pagamento: puoi pagare in tre rate senza interessi di 18,66 euro ciascuna. In questo modo non devi effettuare il pagamento completo in una volta sola.

Infine, hai a disposizione 30 giorni dalla data di spedizione dell’ordine per richiedere il cambio o il reso dello stesso. Suggeriamo di dare un’occhiata alla guida delle taglie sul sito del produttore, per selezionare quella più adatta a te.

Allo stesso tempo, hai questi stivali da poter abbinare a una varietà di capi, come jeans, leggings, gonne, per andare al lavoro, nel weekend e persino per uscire durante la settimana.

Sono stivali versatili, eleganti e con un colore di tendenza per questo autunno.

